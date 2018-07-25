من هلسنكي.. مع الحب تاريخ النشر: الخميس 26 يوليو 2018 «لا تعطني عينين، فأنا أتعثر عندما أرى». قال ذلك الملك «لير» الذي أصيب بالعمى في مسرحية «شكسبير» المشهورة. كذلك تَعَثّرت الطبقة الحاكمة الأميركية، وإعلامها الضخم عند مرأى اجتماع زعيمي القوتين العظميين، اللتين تمتلكان 95% من القدرة العالمية النووية الضاربة. وزادهما الرئيس ترامب تعثراً على طول المسافة إلى ومن اجتماعه بالرئيس بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي، والتي استبقها باتهامات مهينة ضد أعضاء حلف «الناتو» لتهربهم من دفع اشتراكات تعادل 2% من إجمالي الإنتاج المحلي، وقال عن ألمانيا إنها مملوكة بالكامل لروسيا، التي أنشأت لها مشروع نفط «الخط الشمالي2». وفي لندن أطلق متظاهرون ضد ترامب دُمية بلاستيكية عملاقة تمثله طفلاً رضيعاً، فسرق الأضواء منهم حين تجاوز بروتوكول استقبال ملكة بريطانيا، وتركها تنتظره 10 دقائق، ومدّ ذراعه لمصافحتها، بدلاً من أن ينحني لها، واستبقها في المشي بقامته الطويلة. وفي قمة «هلسنكي» فعل كل ما يعزّز القصص حول خضوعه للرئيس بوتين، حتى إنه انتقد المخابرات الأميركية، التي اعتبرها مسؤولة عن تدهور العلاقة مع روسيا. وانطلقت ضده حملة لا مثيل لها في تاريخ الرئاسة الأميركية، شارك فيها «جون بينان»، رئيس «سي آي أي» سابقاً، والذي اتهمه بارتكاب الخيانة الوطنية العظمى. واعتبر وزير الخارجية الأسبق «كيري» اجتماع ترامب بالرئيس الروسي «أسوأ ركوع رئيس أميركي لزعيم أجنبي». وزايد عليهما ترامب بالوقوف إلى جانب بوتين في إنكار التدخل بانتخابات الرئاسة الأميركية، وقال: «لا أجد أيّ سبب لذلك». وفي مواجهة العاصفة الشعواء ضده، استدرك ترامب بأنه أراد القول: «لا أجدُ سبباً لماذا لم تكن روسيا تدخلت في الانتخابات». لكنه أعقب استدراكه بإطلاق تغريدة عن عزمه دعوة بوتين إلى واشنطن الخريف المقبل، واستقباله في البيت الأبيض. وفي الفقرة التالية من كتابه «الصفقة» مفتاح سياسة ترامب، التي تحيّر المراقبين: «قيل إنني أؤمن بقوة التفكير الإيجابي. في الحقيقة أنا أؤمن بالتفكير السلبي.. وأنا كما يبدو محافظ جداً في عالم الأعمال. وأتوقع الأسوأ عندما أدخل كل صفقة، والأمر الجيد يعتني بنفسه دائماً». وأسألُ نفسي: لماذا انفردتُ أنا وبوتين بالترحيب بفوز ترامب؟ اعتَرَف بوتين بذلك في حديثه إلى فضائية «فوكس نيوز» الأسبوع الماضي. ولا أجد تفسيراً لتوافقنا سوى دراستنا في جامعة بطرسبيرغ التي كان اسمها «لنينغراد». والتحق بوتين بعدها بمعهد المخابرات السوفييتية، وعلى حد علمي أني لم أدرس في ذلك المعهد، بل الدكتوراه في «أكاديمية العلوم السوفييتية»!