أبوظبي.. فرادة وتميّز على خريطة السياحة العالمية تاريخ النشر: الخميس 26 يوليو 2018 تشهد البيانات الاقتصادية أن لدولة الإمارات العربية المتحدة قدرة بالغة الأثر في تحفيز الاقتصاد الوطني وتقويته وتعزيز نموه، انطلاقاً من الأهداف الرامية إلى أن تصبح الدولة الأفضل في العالم بحلول عام 2071، وذلك بعد أن أكدت مكانتها الريادية على سلّم التنافسية العالمي، وأبرزت براعتها في كل ما يجعلها رمزاً للتميز والفرادة القائمين على تفعيل أدوار القطاعات الحيوية كافة في الدولة، وجعلها تصب في مصلحة الإنسان، وفق تطلعات تبتغي تنمية الاقتصاد واستدامته، انسجاماً مع استراتيجيتها في خلق اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والمرونة والابتكار، تحقيقاً لما ورد في أهداف الأجندة الوطنية التي تنطلق من «رؤية الإمارات 2021». ولأن للقطاع السياحي أولوية أساسية لدى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة، فقد جاء افتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، لـ«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، المدينة الترفيهية المُغطاة الأولى من نوعها في العالم، المُقامة على مساحة ضخمة تزيد على 1.65 مليون قدم مربعة، على جزيرة ياس، تأكيداً واضحاً على أن القيادة الحكيمة لا تدّخر جهداً ولا وقتاً في التفكير في كل ما يحقق الرفاه والسعادة للإنسان، لتصبح دولة الإمارات الوجهة الأولى لاستقطاب السياحة والاستثمار، بعد أن تصبح محطة مهمة في صناعة سياحة الترفيه والرحلات على المستوى العالمي. إن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص بتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، يعطي الكثير من الدلالات حول نجاعة الخطوات التي تتبعها الدولة في تطوير القطاع السياحي، وتعزيز تنافسيته عالمياً. كما أن تركيز إمارة أبوظبي على السياحة العائلية والترفيهية، يؤكد حكمة القيادة الساعية إلى جعل الإمارة إحدى أهم المدن الجاذبة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، في ترجمة حقيقية لطموحاتها التنموية، التي تنسجم مع خطة أبوظبي الرامية إلى استضافة 5.5 مليون زائر بحلول نهاية عام 2018، والتوجه نحو الاستثمار في البنية التحتية السياحية، لبناء وتطوير مرافق سياحية وترفيهية تضيف إلى مكانة أبوظبي كوجهة سياحية رائدة. إن المؤشرات الرئيسية لقطاع السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تظهر مقدرة هذا القطاع على تحقيق مزايا تطال القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما فيها قطاع العمل والتشغيل، والاستثمار والنقل والخدمات، والعديد من القطاعات الحيوية، ما ينعكس بشكل إجمالي على تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز متانته، حيث استحوذ قطاع السياحة خلال العام الماضي على نسبة 9.5% من إجمالي سوق العمل في البلاد، وبما يعادل نحو 585.5 ألف فرصة عمل، وبلغ حجم الاستثمارات السياحية بالدولة نحو 25.4 مليار درهم، ما يعادل 8% من إجمالي الاستثمارات في البلاد خلال عام 2017. إن حرص إمارة أبوظبي على استقطاب ملايين الزوار من داخل الدولة وخارجها، جعلها تعمل على إنشاء العديد من المدن السياحية الترفيهية، التي تصمم وفق أحدث المزايا والتقنيات، ومعايير الأمن والسلامة، منسجمة في ذلك مع أفضل الممارسات العالمية المُتبعة بهذا الخصوص بما يعزز مكانة الإمارة كأحد أهم مراكز الجذب السياحي في دولة الإمارات، حيث تتوافر فيها خيارات متنوعة للترفيه، تناسب الأذواق والأعمار والثقافات كافة، وتقدم للزائرين والسياح أعلى درجات الراحة والرفاه، بطابع فريد ومميز، مقدّمة الصورة المشرّفة التي تتناسب ومكانة أبوظبي، ودولة الإمارات على خريطة السياحة العالمية. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية