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«إنصاف» باكستان
تاريخ النشر: الأربعاء 25 يوليو 2018
يكره عمران خان، رئيس الوزراء المنتظر لباكستان، الخسارة، ويقول: «كرياضي أعرف أن الفوز والخسارة جزء من اللعبة»، لكن ذلك كان بعد أن عاد من التقاعد ليفوز بكأس العالم للكريكيت في عام 1992، غير أن الخسارة لا تبدو جزءاً من فكرته عن اللعبة السياسية.
وبرغم ذلك، كابد خان الخسارة لفترة طويلة، وعلى مدار عقدين، برغم تعهداته بإطلاق ثورة واعتياده على قول «عندما أصبح رئيساً للوزراء»، ظل على هوامش السياسة الباكستانية. ولم تكن تجمعاته في باكستان، حديث الصحف الإنجليزية، تجذب كثيراً من الحشود.
لكن خلال الأعوام الخمسة الماضية، بعد أن خسر حزب «خان»، «حركة الإنصاف»، الانتخابات عام 2013 لصالح حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية» بقيادة نواز شريف، أصبح خان منافساً رئيساً على السلطة. وقبل أسابيع من الانتخابات العامة التي تنطلق اليوم، كان كثيرون، حتى خصومه، يصفونه بـ«المرشح المفضل»، لاسيما بعد أن عوقب شريف بالسجن، إثر الإطاحة به من منصبه العام الماضي كرئيس للوزراء بسبب اتهامات بالفساد. أما المرشحون الآخرون فبين مطارد من قبل الشرطة أو المحاكم أو قتيل على أيدي «طالبان» أو «داعش».
وأولئك الذين دأبوا على السخرية من طموح خان أصبحوا الآن يتنافسون على الانضمام إلى حركة «الإنصاف» للترشح على قوائمها الانتخابية، وإذا أخفقوا، فسيتنافسون على التقاط صور شخصية مع الرياضي السابق.
ويبدو خان مولعاً باستخدام الاستعارات الرياضية لتوجيه رسالته، وفي حين أن معظم أنصاره من الشباب لم يشاهدوه يلعب الكريكيت إلا عبر «يوتيوب»، فإن رؤيته لباكستان جديدة تلهمهم، خصوصاً أنه يحدثهم عن باكستان بلا فساد، تحظى بالاحترام على الساحة العالمية، كذلك الاحترام الذي حظي به عندما كان نجماً رياضياً.
وعندما بدأ خوض غمار السياسة، بدا وكأنه يؤسس حزباً لشباب باكستان، التي تقل أعمار 70٪ من سكانها عن 30 عاماً، لذا استخدم الموسيقى في تجمعاته السياسية، غير أنه الآن يحيط نفسه بأولئك الذين وصفوه لسنوات بالخاسر. ويبرر ذلك بأنه يحيط نفسه بـ«القادرين على الفوز في الانتخابات»، لأنهم يعرفون آلية الفوز!
محمد حنيف: صحافي باكستاني
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»