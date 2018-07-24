«إنصاف» باكستان

تاريخ النشر: الأربعاء 25 يوليو 2018

يكره عمران خان، رئيس الوزراء المنتظر لباكستان، الخسارة، ويقول: «كرياضي أعرف أن الفوز والخسارة جزء من اللعبة»، لكن ذلك كان بعد أن عاد من التقاعد ليفوز بكأس العالم للكريكيت في عام 1992، غير أن الخسارة لا تبدو جزءاً من فكرته عن اللعبة السياسية.

وبرغم ذلك، كابد خان الخسارة لفترة طويلة، وعلى مدار عقدين، برغم تعهداته بإطلاق ثورة واعتياده على قول «عندما أصبح رئيساً للوزراء»، ظل على هوامش السياسة الباكستانية. ولم تكن تجمعاته في باكستان، حديث الصحف الإنجليزية، تجذب كثيراً من الحشود.

وأولئك الذين دأبوا على السخرية من طموح خان أصبحوا الآن يتنافسون على الانضمام إلى حركة «الإنصاف» للترشح على قوائمها الانتخابية، وإذا أخفقوا، فسيتنافسون على التقاط صور شخصية مع الرياضي السابق.

ويبدو خان مولعاً باستخدام الاستعارات الرياضية لتوجيه رسالته، وفي حين أن معظم أنصاره من الشباب لم يشاهدوه يلعب الكريكيت إلا عبر «يوتيوب»، فإن رؤيته لباكستان جديدة تلهمهم، خصوصاً أنه يحدثهم عن باكستان بلا فساد، تحظى بالاحترام على الساحة العالمية، كذلك الاحترام الذي حظي به عندما كان نجماً رياضياً.

وعندما بدأ خوض غمار السياسة، بدا وكأنه يؤسس حزباً لشباب باكستان، التي تقل أعمار 70٪ من سكانها عن 30 عاماً، لذا استخدم الموسيقى في تجمعاته السياسية، غير أنه الآن يحيط نفسه بأولئك الذين وصفوه لسنوات بالخاسر. ويبرر ذلك بأنه يحيط نفسه بـ«القادرين على الفوز في الانتخابات»، لأنهم يعرفون آلية الفوز!

محمد حنيف: صحافي باكستاني

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»