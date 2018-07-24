كيف تنسون؟

تاريخ النشر: الأربعاء 25 يوليو 2018

لا أستطيع نسيان صورة شاب في ساحة المعركة بجنوب المحيط الهادئ.

كان ذلك في عام 1944، وكان الشاب يحتضر وسط أسوأ مذبحة شهدها التاريخ على الإطلاق.

لذلك، فإني أفكر في احتضار جندي واحد بدلاً من التفكير في الملايين.

قد يكون أي شخص من الحشد المفقود، لكن دعونا نعطيه هوية: الملازم الثاني جاك لوندبيرج من مدينة وودز كروس بولاية يوتا.

فعشية الإنزال في نورماندي، كتب لأبويه عن حبه لهما، وعن امتنانه للحياة واستعداده للتضحية من أجل بلاده، وقال: «أشعر أنه يمكنني المساعدة بطريقة ما لإنهاء هذه الحرب غير الفعالة».

وإني أتساءل اليوم: كيف يمكنني أن أشرح لذلك الجندي أن العديد من مواطنيه الأميركيين –وأبرزهم الرئيس– نسوا بالفعل السبب الذي أشعل هذه الحرب، ولماذا كان يتعين خوضها!

لقد كانت مواضيع مثل القومية، و«أميركا أولاً»، والرسوم الحمائية..

تشعل النقاش العام خلال حياة لوندبيرج القصيرة، وساهمت بطريقة أو بأخرى في سلسلة الأحداث التي حملته إلى الحرب.

فقد ماتت سياسة العزلة التي أثارت حركة أميركا أولاً الأصلية مع أول قنبلة أطلقت في بيرل هاربور.

كما أدى قانون «سموت –هاولي» للتعريفة الجمركية لعام 1930 إلى زيادة الكساد العظيم، وهذه الأزمة أذكت حركة القومية من برلين إلى طوكيو.

وتُرجِم خطر هذه السياسات إلى محيط من الدماء، دماء لوندبيرج وآخرين.

لذا، عندما انتهت الحرب، قادت الولايات المتحدة العالم بعيداً عن هذه السياسات وبنت المؤسسات لمنع اندلاع أي حرب أخرى.

وتم تشكيل الولايات المتحدة، كما تم إنشاء البنك وصندوق النقد الدوليين.

وتم التفاوض كذلك بشأن الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة، كما انزرعت بذور الاتحاد الأوروبي، وكان التزام أميركا بتحقيق الاستقرار ملموساً من خلال «الناتو».كان ذلك الإطار مشروعاً من الحزبين بقيادة فتى من مزرعة بولاية ميسوري هو «هاري ترومان»، وقدم عضو مجلس الشيوخ المعارض «آرثر فاندنبيرج» من ولاية ميشيجان، الدعم الجمهوري للرئيس الديمقراطي، وأعلن أن «السياسة تتوقف عند حافة المياه».

ولأن تلك كانت مؤسسات إنسانية، لم يكن أي منها مثالياً، مع ذلك كان نظام ما بعد الحرب يعد نجاحاً هائلاً بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها.

وأنتجت تلك الشبكة من المؤسسات الدولية بقيادة الولايات المتحدة أطول فترة من دون حرب بين القوى العظمى منذ أيام الإمبراطورية الرومانية، بيد أن السلام ليس هو الفائدة الوحيدة، فهناك الازدهار أيضاً.

في عام 1945، كان الاقتصاد الأميركي في أحسن أحواله.

والمؤكد أن العاملين في مصانع أميركا ومزارعها آنذاك، قد بذلوا الجهد من أجل إطعام وكسوة وتسليح جنود الدول المتحالفة، وربما تخيلوا أن أي اقتصاد لا يمكنه المضي على نحو أسرع من ذلك.

وخلال عقود السلام التالية، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي الأميركي خمس مرات، بينما كنا نساعد الأمم المدمرة في أوروبا وآسيا على تحقيق معجزات اقتصادية مشابهة، وهم شركاؤنا في التجارة الحرة.

لقد كان ينظر إلى الرئيس باراك أوباما على نطاق واسع على أنه يتراجع عن دور أميركا القيادي، والآن فإن الرئيس ترامب يقوم بإحياء نفس السياسات التي جعلت العالم قاتماً.

إنني لا أستطيع نسيان صورة الشاب، لذلك أتساءل: كيف تنسون؟

ديفيد فون دريل: كاتب ومحلل سياسي أميركي

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»