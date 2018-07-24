الروس وتوجيه الأميركيين تاريخ النشر: الأربعاء 25 يوليو 2018 أضحت البيانات طاقة عملاقة، وشريان حياة، ووقود الحملات الانتخابية المعاصرة. وبداية من الأشياء البسيطة، كالأسماء والعناوين والدوائر الانتخابية، إلى الأمور الخاصة، كالعادات والاهتمامات، باتت البيانات أكثر أهمية من التلفزيونات وحتى لوحات الإعلانات.. وربما تفوق أهمية الخطب والمناظرات. وفي الأيام الخوالي، كانت البيانات تساعد الناخبين على اكتشاف أي الأبواب ينبغي قرعها، والآن، أصبحت تنطوي على أمور قد يصعب فهمها، من اللوغاريتمات والحملات المثيرة للجدل الموجهة بعناية لمداعبة مشاعر البسطاء، واللعب على أوتار الخوف والغضب والفرح والأمل والرجاء، عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وربما تجدي هذه الحملات الانتخابية نفعاً، وربما لا، لكن لا يهم، فالمهم هو أن وقودها من البيانات أصبحت قيمته كبيرة لدرجة أن مسؤولي الحملات السياسية مستعدون للخداع من أجل الوصول إليها. وخلال الأشهر القليلة الماضية، توقفت عن العمل شركة «كيمبريدج أنلاتيكا» البريطانية، المتخصصة في الاستشارات السياسية، والتي أسسها الملياردير «روبرت ميرسير»، الذي أسس أيضاً منصة «بريت بارت» الإخبارية، بعدما أقرت بأنها حصلت بطريقة غير قانونية على بيانات 87 مليون مستخدم للفيسبوك على الأقل، وربما أكثر. وقد حصلت الشركة على تلك البيانات من الأستاذ الأكاديمي في جامعة «كيمبريدج»، «ألكساندر كوجان» الذي حصل عليها بدوره من تطبيق إلكتروني حمّل، ليس فقط تلك البيانات حول المستخدمين، وإنما أيضاً معلومات عن أصدقائهم ومعارفهم أجمعين. ويعتقد البعض أن هذه البيانات، غير الشرعية، قد استخدمت في حملات انتخابية، من بينها حملة دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، وحملة مرشح مجلس الشيوخ «تيد كروز»، وكذلك الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست». غير أن الاتهام الأخير الذي تمخّض عنه تحقيق «روبرت مولر» يشي بافتراض مختلف، وهو أن روسيا زودت حملة ترامب الانتخابية بمعلومات وبيانات، وليس العكس. وتوضح لائحة الاتهام أن قراصنة معلوماتيين روساً ولجوا إلى حواسيب اللجان الانتخابية للحزب الديمقراطي، ولم يسرقوا رسائل البريد الإلكتروني التي أصبحت الآن سيئة السمعة فحسب، بل أيضاً سرقوا البيانات الأخرى المهمة. وبعبارة أخرى، يعتبر أولئك القراصنة المعلوماتيون الروس نظراء معاصرين للصوص فضيحة «ووترجيت» في عام 1972. ولعل الاختلاف الوحيد هو التكنولوجيا، فلصوص «ووترجيت»، دخلوا إلى مكاتب الحملة الانتخابية الديمقراطية لتركيب أجهزة تنصت على الهواتف وسرقة المستندات، أما القراصنة الروس فاستخدموا برامج خبيثة و«حسابات سحابية إلكترونية» لتحقيق الهدف ذاته. والسؤال الآن هو: هل تقاسم الروس تلك البيانات مع حملة ترامب الانتخابية؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن معرفة توقيت حدوث ذلك أمر مهم. وسيكون من المفيد معرفة أوجه إنفاق حملة ترامب على الإعلانات الانتخابية. بيد أنه من المهم أن نتوقف ونقر بأنه ليس هناك دليل يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك وجود تلك العلاقة بين القراصنة الروس وحملة ترامب. لذا، لا بد أن يستمر تحقيق «مولر» من دون عقبات، من أجل معرفة ما حدث وما لم يحدث، وإن كان تبادل البيانات يمكن أن يفسر السبب في أن وسائل الإعلام الروسية ووكالة الإنترنت الروسية وحملة ترامب.. كانت كلها تستخدم الأساليب ذاتها. ويمكن أن يكشف أيضاً السبب في أن ترامب يتحدث بصورة غير دقيقة عن حجم انتصاره الانتخابي. يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»