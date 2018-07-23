مبادرات استراتيجية تاريخ النشر: الثلاثاء 24 يوليو 2018 تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وإمارة أبوظبي خصوصاً، على إقرار حُزم ومبادرات تحمل في ثناياها أهدافاً متعددة، تسعى إلى تعزيز مكانة الإمارة في خريطة الاقتصاد العالمية، من خلال رسم استراتيجيات تنموية، تمهد الطريق لأبناء الوطن والمقيمين فيها، نحو الإبداع والابتكار في المجالات كافة، ولاسيما الاستراتيجيات التي تدعم بيئة المال والأعمال، وترفد الاقتصاد بمزيد من القوة والنمو، ما يسهم في دفع عجلة التنمية، وتنشيط مختلف القطاعات الحيوية. وبتوجيه من اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تعمل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حالياً، على تنفيذ سبع مبادرات من أصل عشر، اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، حفظه الله، في إطار الحزمة الاقتصادية التي خصص لها 50 مليار درهم، لتسريع وتيرة مسيرة إمارة أبوظبي التنموية، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، حيث تعدّ دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي صاحبة دور فاعل في تنفيذ خطط الحزم الاقتصادية للإمارة، في سعي إلى دعم شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من مكانة أبوظبي الريادية، بصفتها وجهة رئيسية لقطاع الأعمال في مختلف القطاعات. لقد دأبت أبوظبي على رسم استراتيجيات تنموية، تعزز من دعم الاستثمارات وجذبها، وتعتمد التقنيات ذات القيمة المضافة لتحقيق القدرة على استشراف المستقبل، بآليات اقتصادية ترتكز على المعرفة والتكنولوجيا والعلوم، لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة مميزة لاستقطاب الاستثمارات والسياح، وتوفير أنماط حياة أفضل لكل من يعيش فيها، الأمر الذي يحقق تنمية الاقتصاد المحلي ويطور من فرص العمل، ويفعّل من شراكة القطاعين العام والخاص، بما يرفع من قدرات أبوظبي التنافسية، على الصُّعد المحلية والإقليمية والدولية. لقد تُرجم حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، على تسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية، وتوفير آفاق أرحب لقضايا التنمية والبناء وإثراء العمل الاقتصادي فيها، إلى إقرار العديد من المبادرات الاستراتيجية، التي تحفّز الاقتصاد وتدعم نموه، من خلال اتخاذ حوافز وإجراءات تسهم في تحسين المناخ الاستثماري، وتنعكس إيجاباً على أوضاع الإمارة الاقتصادية، وإبراز طابعها التنموي، بما يعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية مستقبلاً، بنظرة ثاقبة، ويسهم في إزالة المخاوف لدى من يتطلع إلى توسيع نطاق أعماله فيها، في ظل اقتصاد قائم على التنوع والاستدامة والإبداع. إن التوقعات، جرّاء الحوافز والتسهيلات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، تشي بشكل واضح، لا لُبس فيه، بأن الإمارة مقبلة على طفرة اقتصادية، تتشكل ملامحها عبر تعزيز ثقة الشركات المحلية والأجنبية والعالمية باقتصادها، الأمر الذي يصبّ في تحقيق «رؤية أبوظبي 2030»، في دفع عجلة النمو والتنمية، وبما يؤكد سباق دولة الإمارات لعجلة الزمن، كي تكون في مصافّ الدول المتقدمة في مختلف القطاعات الحيوية، اقتصادياً واجتماعياً، وتواكب الخطط التي تتطلع إلى إنجاز المشاريع الكبرى التي تسهم في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وتوفير منسوب عالٍ من رفاهية العيش للمواطنين والمقيمين على حد سواء. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية