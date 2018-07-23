تنين العصر الإيجابي تاريخ النشر: الثلاثاء 24 يوليو 2018 إذا كان التاريخ يعيد نفسه مرتين، كما اتفق كتّابهُ المختصون، فإن المخلوقات الأسطورية الإيجابية، هي الأخرى تعيد نفسها في شكل معاصر: فالتنين الأسطوري الذي ورد ذكره في تاريخ الشرق القديم، رمزاً للسلطان والقوة اللامحدودة، والقدرة الفائقة على التحليق طويلاً، وإرعاب من حوله بناره إذا ما استُفِزَّ أو غضب.. هذا التنين الذي ارتبط بالطيبة والخصب، يبدو أنه ولد مجدداً بهيئة معاصرة، نجدها اليوم ليس في التراث العريق وإنما في شكل واقعي ومعاصر جداً، ألا وهو الصين الحديثة. فمن يتفحص الصين بصفاتها وقيمها الإيجابية وأسلوب وطريقة عملها واستراتيجية تعاملها مع الآخرين، سيكون منصفاً مع نفسه إن هو فكر بمقارنتها مع التنين. ولا داعي للذهاب أبعد دفاعاً عن تشبيه بطولي كهذا: فأبطال «الكونغ فو» الصينيون يُلقبون بـ«التنانين». الصين أمضت أسبوعاً بيننا هنا في الإمارات، توّجت خلاله علاقاتها التاريخية بالدولة عبر اتفاقيات عديدة في شتى المجالات، ضمن اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، عبّر عنها الرئيس «شي جين بينغ» في تصريح لـ«صحيفة الشعب الصينية» الإلكترونية الناطقة بالعربية، قائلاً: «إن الصين مستعدة للعمل مع الإمارات في بناء نموذج تعاوني شامل ووافٍ في مجال الطاقة (..) وتعميق التعاون المالي والاستثماري، ولتعزيز التعاون في مجال الابتكار». كما حث البلدين على تعزيز التعاون الأمني ومكافحة كل أشكال الإرهاب، وقال إن الصين مستعدة لتبادل الخبرات مع الإمارات ليكون المعرض العالمي «إكسبو 2020» في دبي حدثاً كبيراً ومثيراً للإعجاب. وزيارة الرئيس الصيني «شي جين بينغ» الحالية إلى أفريقيا، ليست الأولى من نوعها، بل كانت للصين عدة زيارات إليها من قبل، دشنت خلالها علاقات اقتصادية مع عدد من دول القارة التي أصبح حالها اليوم أفضل مما كان عليه بفضل الدور التنموي الصيني. وقد يتساءل كثيرون سؤالاً بات تقليدياً: لماذا تزور الصين أفريقيا مجدداً؟ وهل تستطيع في هذه الزيارة، التي تحسب لها أميركا والدول الأوروبية حسابها، تحقيق ما تتطلع إليه في القارة الشابة؟ للزيارة مقصدها الرئيسي، وهو جوهانسبيرغ بجنوب أفريقيا حيث سيحضر الرئيس «شي جين بينغ» قمة دول «بريكس»، كما أن هناك قمة أخرى ستعقد في بكين خلال شهر سبتمبر المقبل، هي قمة المنتدى الصيني الأفريقي. الجواب المُقنع عن ذلك السؤال نجده في صحيفة «الشعب» الصينية نفسها، حيث حدد كبير المشرعين الصينيين، «لي تشان شو»، مخاطباً «سيدرك فروليك»، رئيس الجمعية الوطنية في جنوب أفريقيا، قائلا: إن سياسة الصين الأفريقية قائمة على الإخلاص، والمودة، وحسن النية في التعاون المشترك، وإن الصداقة بين الصين وأفريقيا -وفقا لهذه الأخلاقيات الحميدة- حققت ثماراً جيدة. ويبقى القول إن الصين لديها الكثير مما لا يعرفه الآخر، فهي تتبع قول فيلسوفها العسكري الصيني «صن تسو» الذي قال قبل 2300 عام: احتفظ بقواتك وقدراتك سراً.. فكلما كنت غامضاً وإيجابياً، هابك الآخر وتضخّمت قدراتك.