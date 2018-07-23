حقائق وأكاذيب غير معلنة تاريخ النشر: الثلاثاء 24 يوليو 2018 في كتابه «حقائق وأخطاء وأكاذيب السياسة والاقتصاد في عالم متغير»، يرى البروفيسور جيجوش دابليو كوودكو أن مفاهيم علم الاقتصاد الصعبة تفسر أفضل تفسير باستخدام كلمات بسيطة ومعبرة؛ ويفترض أن يصف علماء الاقتصاد ما يجري ويفسرونه. لكنهم يحاولون إقناعنا بأي شيء، أو يعلمون أن حقيقة الأمور تختلف عما يحاولون إقناعنا به، والأسوأ كم ذلك حين يتعمد الأشخاص نشر الأكاذيب في مجال السياسة، وهذا يحدث يومياً، لأن المهم عندهم هو النتائج لا الحقيقة. وتحاشي الحقيقة يصب أحياناً في مصلحة النتائج، وهذا هو السبب في نظر الاقتصادي البولندي في كون الصدق والكذب يستخدمان باعتبارهما وسيلتين مفيدتين في السياسة. وهذا يفسر السبب في وقوع الكثير من علماء الاقتصاد الذين دخلوا عالم السياسة في شرك الأكاذيب. ففي روسيا مثلا كان الأمر سيكون بمنزلة انتحار سياسي لو كانت الحكومة اعترفت في عام 1992 بأن تطبيق سياسات الليبرالية الجديدة سوف يفضي إلى سبع سنوات عجاف ينخفض خلالها الإنتاج إلى ما يتجاوز النصف، وأن قطاعاً عظيماً من السكان سيواجهون الإقصاء الاجتماعي. كما كان من غير المعقول أن تعلن الحكومة البولندية على الملأ، عند طرح سياستها في مطلع عام 1990 أن الدخل القومي سينخفض بنسبة 20 في المائة تقريباً خلال العامين التاليين، وأنه سيكون هناك ثلاثة ملايين عاطل عن العمل. فالشعب لم يكن ليقبل بسياسات كهذه. وقد أطلق بعض علماء الاقتصاد الأمناء تحذيرات، لكن طغى عليها ضجيج نظرائهم الأكثر خضوعاً وطاعة. وفي يومنا هذا، تقع نفس التضليلات الاقتصادية من طرف العديد من الحكومات التي عرفت مصيراً مأساوياً. لكن الأدهى من ذلك أن غوغل منعت الشركات المنتجة الراغبة في تحميل تطبيقات غوغل مسبقاً من بيع ولو هاتف نقال ذكي واحد يعمل على نسخٍ أخرى من أندرويد لم تصادق عليها غوغل. يشتغل في المفوضية الأوروبية سياسيون اقتصاديون كبار وخبراء متخصصون لهم تجربة دولية ولهم دراية بالحيل القانونية والتضليلات العابرة للقارات، وشغلهم الشاغل هو تحقيق المصالح الأوروبية وإيجاد البدائل عندما تضيق عليهم الأرض. ولا غرو أن تأتي هاته الخطوة ضد شركة غوغل على خلفية الأجواء المتوترة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وخلافات محورها حلف شمال الأطلسي والتجارة العالمية، ولا غرو أن يتم بالتوازي مع هذه الخطوة توصّل الاتحاد الأوروبي واليابان إلى اتفاق للتبادل الحر، وهو اتفاق تاريخي يأتي للرد على الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما يتضمن الاتفاق إقامة منطقة تبادل حر تشمل تقريباً ثلث الناتج المحلي الداخلي في العالم ونحو 600 مليون شخص. إن البيئة السياسية والاقتصادية والاستراتيجية للدول أضحت ذات طبيعة فوضوية ومعقدة، والعالم بدأ يتغير بسرعة فائقة وبوتيرة أكبر؛ ولم ولن يجذَّر على أرضية يمكن أن يوصف بالديمومة أو الثبات؛ وإن فهم هذه البيئة الجديدة ذات المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية يتطلب الإلمام بكل شيء، بما في ذلك كيفية مواجهة أولئك الذين يضللون الناس بالعلم وبالقوة الصناعية والثقافية والعسكرية والتجارية، وكل المجالات الفرعية المتنوعة.. لتبنى سياسات واستراتيجيات ضامنة لحماية البلد وتطوره.