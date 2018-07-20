الإمارات والصين: بدايات تاريخ النشر: السبت 21 يوليو 2018 تعكس زيارة الرئيس الصيني «تشي جين بينج» لدولة الإمارات، الأهمية الكبرى التي توليها جمهورية الصين الشعبية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لأهمية الحدث ورقي مستوى الزيارة، يمكن القول بأن الزيارة فاتحة خير لعلاقات طويلة الأمد ومتميزة. ورغم أنه وجدت منذ أمد طويل تبادلات تجارية واتصالات سياسية ودبلوماسية بين الجانبين، فإن الأمر قلّما وصل من قبل إلى تبادل زيارات رفيعة بهذا المستوى. ويسعى الطرفان بجدية لبلورة أطر وقوالب راسخة ومتينة للعلاقات والمصالح المشتركة، التجارية والاقتصادية والاستراتيجية، فيما بينهما. وفي هذه المقالة، وأخريات تاليات، نسلط الضوء على جوانب متعددة للعلاقات الإماراتية الصينية. فلردح طويل من الزمن، وربما منذ القرن الخامس عشر تقريباً، لم تخرج علاقات المنطقة التي تقع فيها دولة الإمارات بالصين عن السياق العام السائد، إلى أن جاءت اللحظة التاريخية المناسبة بعد قيام الدولة الاتحادية بشكلها الحالي، حين أرسل مؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خطاباً رسمياً، بصفته رئيساً للدولة، إلى رئيس وزراء الصين الأسبق «شو إن لاي»، في الثالث من ديسمبر 1971، يخطره فيه بقيام الدولة الاتحادية الجديدة تحت مسماها الرسمي «دولة الإمارات العربية المتحدة». في ذلك الخطاب التاريخي، أكد الشيخ زايد على أن دولة الإمارات تلتزم بميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، في الوقت الذي عبّر له فيه عن اعتقاده بضرورة العيش المشترك بسلام بين كافة أمم الأرض، والتعاون الدولي في جميع الحقول السياسية والتجارية والاقتصادية والاستراتيجية والاجتماعية. كما أكد الشيخ زايد في ذلك الخطاب، أن حكومة دولة الإمارات ترغب في تقوية أواصر الصداقة والتعاون مع الشعب الصيني وحكومته على جميع الأصعدة. لقد كان خطاباً ذا دلالات معبرة، إذ ركز على الاعتراف المتبادل بين دولة الإمارات والصين وتبادل البعثات الدبلوماسية بينهما، في تصرف حكيم لكسر جمود العلاقات بين منطقة الخليج العربي عموماً وجمهورية الصين الشعبية، في ظل ظروف سياسية إقليمية متوترة، خاصة على ضوء إقدام إيران على احتلال الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى). ويعني ذلك أن جمهورية الصين الشعبية كانت من أوائل دول العالم الكبرى التي اعترفت بدولة الإمارات كدولة مستقلة ذات سيادة. ومنذ ذلك الوقت ودولة الإمارات والصين تحتفظان فيما بينهما بعلاقات ود متينة مبنية على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري. ورغم تأخر تبادل البعثات الدبلوماسية بين الدولتين لبعض الوقت، لأسباب موضوعية ارتبطت بالظروف الإقليمية والعالمية السائدة آنذاك، فإن تبادل رسائل التهنئة الرسمية في المناسبات الوطنية للدولتين والشعبين، استمرت دون توقف، بالإضافة إلى استمرار التبادلات التجارية وازدهارها وتطورها بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.