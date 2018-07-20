قرارات استراتيجية تعزز استدامة القطاع السياحي تاريخ النشر: السبت 21 يوليو 2018 تولي دولة الإمارات العربية المتحدة، اهتماماً كبيراً بتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، وجعله أحد أهم المرتكزات التي يقوم عليها نمو الاقتصاد الوطني، في مسعى نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تتحقق بفعل التسهيلات والمزايا التي تقدمها الدولة في كل القطاعات الحيوية، وتنويع مداخيل الدولة الاقتصادية، انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة في أن تصبح دولة الإمارات وجهة عالمية، ومقصداً متميزاً على خريطة السياحة العالمية. وجاء اعتماد مجلس الوزراء مؤخراً لقرار إعفاء مرافقي الأجانب القادمين لدولة الإمارات العربية المتحدة للسياحة، ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة، من رسوم تأشيرة الدخول، وإعفاء أبناء السياح من رسوم التأشيرة، وذلك في أعقاب إعفاء سياح الترانزيت من رسوم تأشيرة الدخول لأول 48 ساعة، حيث يسمح للسائح باستخراج تأشيرة دخول معفاة من الرسوم للأبناء ممن هم دون الثامنة عشرة عاماً، خلال الفترة من 15 يوليو حتى 15 سبتمبر من كل عام، ليعكس توجهات دولة الإمارات في تعزيز مكانتها كوجهة تستقطب العائلات والزوار من مختلف دول العالم، للاستمتاع بالمعالم التاريخية، والخدمات الفندقية والسياحية، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والرياضية والفنية والتراثية، على مدار العام. إن قطاع السياحة من القطاعات التي تتمتع بمعدلات نمو عالية في دولة الإمارات، يدلّ على ذلك استحواذ القطاع على نسبة 9.5% من إجمالي سوق العمل في البلاد، خلال عام 2017، ووصول حجم الاستثمارات السياحية بالدولة بما يعادل 8% من إجمالي الاستثمارات في البلاد خلال العام الماضي، في توقع بأن يواصل القطاع نموه خلال المرحلة المقبلة بوتيرة أعلى، في ظل الخطط الطموحة التي تنتهجها الحكومة، وتبني عدد من الآليات التسويقية والترويجية المبتكرة، العمل على تطوير وإثراء التجربة السياحية للزائرين. إن تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة في القطاع السياحي عالمياً، جعلتها تنظر بعين الرعاية إلى كل ما يؤهلها كوجهة رائدة في السياحة العائلية، التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من الاستثمار المحلي والأجنبي في السياحة، ليأتي القرار معززاً لشعور المقيمين والسياح بأن دولة الإمارات واحة للراحة والاستقرار والرفاهية، بما ينسجم مع جهود الدولة في تأسيس بنية تحتية آمنة ومستدامة، لمختلف أنواع السياح والزائرين، بمن فيهم رجال الأعمال والمتخصصون وسياح العطلات، وذلك بفضل ما تتمتع به من أمن واستقرار وتنوع. إن هذه القرارات الاستراتيجية تضع دولة الإمارات العربية المتحدة في ريادة المشهد الاستثماري والاقتصادي، باعتبارها رافداً للخطط البعيدة المدى، التي تركز على بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يجعل من الدولة أرضاً للفرص، وبيئة أفضل لتحقيق الأحلام، وذلك في ظل احتفال الدولة هذا العام بـ «عام زايد» الذي يؤكد أن دولة الإمارات، كانت وستظل، منذ نشأتها على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي أكمل مسيرتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واحة الأمن والأمان، ودولة حاضنة للجميع، تقوم على تعزيز الاستقرار وتحقيق السعادة والرفاه، لكل من يقطنها أو يزورها. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية