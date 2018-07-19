جهود متواصلة لمساعدة وحماية الأشقاء في اليمن تاريخ النشر: الجمعة 20 يوليو 2018 قادت دولة الإمارات العربية المتحدة، جهوداً جبارة واستجابة واسعة، خلال السنوات الماضية، تجاه الشعب اليمني، في سياق حرصها على تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن، انطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقيم الدينية تجاه الأشقاء، ودعماً لقدرة المتضررين على مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها، جرّاء الإجرام الذي تمارسه الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، إسهاماً في تحسين جودة الحياة في اليمن، وحماية المدنيين العُزّل، الذين لا ذنب لهم سوى أنهم يبحثون عن حياة آمنة ومستقرة في بلادهم. وخلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، بمدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن، سعيد علي خميس الكعبي، أكد سموه اهتمام دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة بمجريات أوضاع المتأثرين من الأحداث في اليمن، وموجهاً نحو تعزيز مبادرات الهلال الأحمر الإماراتية على الساحة اليمنية، وتكثيف العمليات الإغاثية والمشاريع التنموية، قائلاً سموه: «إن الإمارات آلت على نفسها الوقوف بتجرد إلى جانب الأشقاء، والتصدي لتداعيات الظروف الاستثنائية الناجمة عن تلك الأحداث، وذلك من خلال تبني المبادرات الإنسانية التنموية التي تحدث فرقاً في مستوى الخدمات الضرورية التي يحتاج إليها الأشقاء». إن العمليات الإنسانية التي تنفذها فرق الهلال الأحمر الإماراتية في المناطق المتضررة والمنكوبة، يشهد لها القاصي والداني، وهو ما تؤكده إشادة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، في مايو الماضي، بمكانة دولة الإمارات المرموقة دولياً، في مجال الأعمال الإنسانية، لتعكس الرؤية الاستثنائية لقيادة الدولة الرشيدة في هذا المضمار، حرصاً على مواصلة مسيرة العطاء، التي أرسى قواعدها القائد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي وصلت إلى المنكوبين والمحتاجين في جميع مناطق العالم، بحجم مساعدات متزايدة، تجسّد قناعة الدولة، قيادة وحكومة وشعباً، بأهمية مساعدة الشعوب الشقيقة والصديقة لمواجهة محنها. لقد قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى الصُّعد كافة، مساعدات كبيرة للشعب اليمني، شملت كل المتطلبات الحياتية والمعيشية للأشقاء هناك، شارك فيها أبناء دولة الإمارات من فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، التي سطرت أسمى القيم الوطنية والإنسانية، والتي تسعى للدفاع عن الحق والأمن والسلام، معززة الهيئة حضورها وفاعليتها في اليمن عبر تنفيذ مشاريع تنموية تنهض بمستوى الخدمات الأساسية، من صحة وتعليم وكهرباء، ومشاريع توفير المياه الصالحة للشرب، ومشاريع البنية التحتية. إن حصول دولة الإمارات العربية المتحدة، على المركز الأول عالمياً، كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في عام 2017، وفقاً لبيانات لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إذ بلغت القيمة الإجمالية لمساعداتها الإنمائية الرسمية المقدمة 19.32 مليار درهم، بمعدل نمو 18.1% مقارنة بعام 2016، ووصلت في اليمن إلى 2.97 مليار درهم، مما يؤكد الرعاية والدعم اللذين تحرص قيادة دولة الإمارات على تقديمهما لكل الشعوب المنكوبة، أينما كانت، بغض النظر عن جنسها أو لونها أو دينها أو لغتها، تجسيداً لقيم التضامن والتكاتف مع كل المحتاجين في كل بقاع الأرض. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية