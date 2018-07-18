العرب والصين.. شراكة الطريق تاريخ النشر: الخميس 19 يوليو 2018 «لا تعط قطُّ سيفاً لرجل لا يستطيع الرقص». قال ذلك الحكيم الصيني «كونفشيوس». ورقص العرب والصينيون على «طريق الحرير» كالطريق نفسه، قطع فيافي صحراوية، وجبلية، وسهول، وهضاب، ومراعي، وأنهار، وبحار، شرقاً وغرباً، منذ أكثر من ألفي عام، ولم يقاتل خلالها قطُّ أحدهما الآخر. أحدث المعلومات بهذا الصدد عرضتها أبحاث ندوة «العلاقات العربية الصينية» التي نظمها «مركز دراسات الوحدة العربية» بالتعاون مع «معهد دراسات الشرق الأوسط» في «جامعة شنغهاي للدراسات الدولية». استقرأ بحث «محسن فرجاني»، أستاذ اللغة الصينية في «كلية الألسن» بجامعة عين شمس، مراجع صينية عن تاريخ العلاقات بين الصين والعرب منذ عام 115 قبل الميلاد، حين انطلقت إحدى أهم الرحلات الاستطلاعية الصينية بتكليف من الإمبراطور «هان وودي» إلى «تياوجي»، وهو الاسم الذي يطلقونه على المنطقة العربية، حيث وصلت الخليج وجزيرة العرب وساحل أفريقيا الشرقي والبحر المتوسط. و«كانت تلك محاولات صينية مبكرة لاستكشاف طرق التبادل مع المنطقة العربية، وما جاورها، وتلمّست سبلاً لتوثيق العلاقات مع أطراف قوية يمكنها أن تقف معها حليفاً ضد تهديدات القبائل الهمجية التي اعتادت الإغارة على حدودها». ويذكر «فرجاني» أن ساحة الملاحة البحرية التي التقى عليها الحوار الحضاري بين العرب والصين أكثر أماناً من طرق التجارة البرية، ولم تشهد طوال تاريخها فكرة السيادة البحرية من أي طرف، وكانت محاور التقاء وتفاهم حضاري، أكثر ممّا كانت ساحة تنافس أو صراع. لكن الممرات البرية لما يُسمى «طريق الحرير» أكثر تنوعاً وأغزر دروباً، حيث يسلك طريق بري من الصين إلى البحر الأسود وجنوب روسيا، وطريق يربط الصين بالهند، ويتفرع منه طريق إلى إيران والعراق وبلاد الشام. وعلى هذه الطرق كان «كل تاجر رحالة بالقوة، وبمثابة إثنوغرافي أصيل اختزن في جوانب وصفه إرهاصات الأنثروبولوجي الحديث». وعقيدة الصين في «الحزام والطريق»، خلافاً لما يوحي به الاسم، «حوكمية» تتناقض بشكل صارخ مع المنافسة الجيوسياسية التقليدية، وتختلف عن منطق ميزان القوى. تستوعب ذلك دراسة «الصين وحوكمة أمن الشرق الأوسط في العصر الجديد»، للأكاديمي الصيني «سون ديغانغ»، من «معهد دراسات الشرق الأوسط» في «جامعة الدراسات الدولية في شنغهاي». ومبادرة «الحزام والطريق» في ذاتها تطبيق مهم لمشاركة الصين في الحوكمة العالمية. وهذا أمر يخص الوجود الصيني منذ بداية القرن الحادي والعشرين، حيث «طريق الحرير» متاخم لنزاعات، بعضها يتصل بأمن الطاقة، والاستثمارات، والمصالح التجارية الصينية. و«الحوكمة» منهج الصين في حل المشاكل الداخلية والإقليمية والدولية بأسلوب «كونفشيوس» السمح، وفيه «أريدك أن تكون كل ما هو أنت، في العمق من مركز وجودك».