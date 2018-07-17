السندات وآفاق النمو

تاريخ النشر: الأربعاء 18 يوليو 2018

مرة أخرى، تواصل العائدات على سندات الخزانة الأميركية ونظيرتها الألمانية اللتين تعتبران على نطاق واسع أقل السندات السيادية خطورة في العالم، إرباك المستثمرين والمحللين في الأسواق. ففي أسبوع حافل بالأحداث الاقتصادية العالمية وأخبار البنوك المركزية، أدت تحركات العائدات على السندات إلى تحويل التوجهات والمعطيات في الأسواق. وقد أومأت التحركات في الأسواق إلى المستثمرين بأهمية إضافة التباين الكبير بين أداء النمو والسياسات النقدية للبنوك المركزية إلى قائمة العوامل التي ستؤثر على بعض الأسعار الرئيسة خلال الأشهر المقبلة.

وبدأت أحدث التغييرات المفاجئة في أسواق الدخل الثابت مع ختام اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسات النقدية، إذ ارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأميركية، فسجلت العائدات على السندات لأجل عشر سنوات مستوى مرتفعاً عند 2.96%. ودفع ذلك العائدات على السندات السيادية الألمانية لأجل 10 أعوام إلى الارتفاع لتتداول عند 0.48%.

للمرة الأولى منذ فترة طويلة جداً، جاء قرار البنك المركزي الأميركي أكثر جرأة مما توقعت، فقد جاء رفع أسعار الفائدة الذي كان متوقعاً، بمعدل 25 نقطة أساس والانفتاح على رفع آخر بحلول سبتمبر مصحوبين بتغيير في التوقعات بأن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 4 مرات في 2018 بدلاً من ثلاث. لكن في اليوم التالي، استأثر البنك المركزي الأوروبي بدفة ممارسة التأثير المنهجي على الأسواق من نظيره الأميركي، وذلك بتضمين إعلان سياساته النقدية ملحقاً غير متوقع يكشف فيه عن مسار أسعار الفائدة في 2019. وقدم «ماريو دراغي»، رئيس المركزي الأوروبي، إضافة متواضعة غير متوقعة لخطة البنك الرامية إلى تقليص مشترياته الشهرية بموجب برنامج التيسير النقدي.

ومن المحتمل أن تسلط التطورات الاقتصادية القادمة الضوء على نشوز نمو الاقتصاد الأميركي بين اقتصادات العالم المتقدم. فالنمو الأميركي يستفيد من إجراءات سياسية تدعم ثلاثة محركات اقتصادية متزامنة ومترابطة هي: ارتفاع معدلات الاستهلاك مدعومة بنمو قوي في سوق العمل، واستثمارات رأسمالية كبيرة تعززها قوة نسبية في نتائج الشركات، وزيادة الإنفاق الحكومي مع الأخذ في الحسبان التخفيضات الضريبية. أما في أوروبا، ففي غياب أية جهود قوية على صعيد السياسات النقدية، فإن عملية التعافي المالي والاقتصادي الطبيعية التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو ستبرهن أنها أقل فاعلية واستدامة. وعلاوة على ذلك، ثمة احتمال بأن تؤدي الإعلانات المتبادلة عن فرض رسوم جمركية إلى اندلاع حرب تجارية متكاملة الأركان.

لذلك فإنه على الاقتصادات الناشئة الضعيفة، أن تتأهب لارتفاع في أسعار الدولار مع تدفق مزيد من الأموال إلى الولايات المتحدة.

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»