شيطنة اللاجئين

تاريخ النشر: الثلاثاء 17 يوليو 2018

تراجعت إدارة ترامب مؤخراً عندما واجهت غضباً بسبب قرارها بفصل عائلات اللاجئين والمهاجرين عند الحدود المكسيكية. وقال الرئيس ترامب إنه يكره نزع الأطفال من آبائهم!

مثل ذلك الانعكاس في المواقف يصعب تخيله هنا في أستراليا، حيث قدم الردع القاسي لطالبي اللجوء نموذجاً للدول الأخرى. فأستراليا لا تفصل أطفال «الوافدين غير المصرح لهم» عن آبائهم، لكنها تحتجز أسراً بأكملها في ظروف مروعة، ولسنوات.

إن الردع سياسة مغرية، وهو يعد بشعور من الأمان والسيادة مقابل تكاليف فظيعة على عدد قليل نسبياً من الناس، غالباً ما يوصمون بأنهم منتهكون للقانون، ويجب وقفهم من أجل سلامتهم الشخصية.

والوسيلة الوحيدة لردع الأشخاص اليائسين بما فيه الكفاية للمخاطرة بحياتهم في رحلات خطرة إلى بلد جديد، هي تهديدهم بمواجهة ظروف أسوأ من تلك التي فروا منها. وقد كانت الولايات المتحدة حتى الآن غير راغبة في القيام بذلك بشكل صريح، ويبدو أن الأميركيين غير مستعدين لمواجهة العواقب الإنسانية لمثل هذا النهج.

ولكن إذا استمر القادة السياسيون في الولايات المتحدة في الحديث عن الأزمة الإنسانية باعتبارها ليست أكثر من مجرد انتهاك للقوانين الأميركية، فقد يصبح الأميركيون معتادين على معاناة المهاجرين وأكثر تقبلاً للوحشية على الطراز الأسترالي.

لقد فرضت أستراليا الاحتجاز الإلزامي على المهاجرين من دون تأشيرات سارية منذ عام 1992. وقامت حكومة رئيس الوزراء «جون هوارد» بتشديد هذه السياسة في 2001 من خلال ما يطلق عليه «الحل الباسيفيكي».

وإذا تحول الرأي العام الأميركي نحو قبول إجراءات الردع القاسية، فإن الخطاب السياسي هو الذي يقود الطريق نحو ذلك التحول.

ديفيد سميث: محاضر بارز في مركز دراسات الولايات المتحدة بجامعة سيدني

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»