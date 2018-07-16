نموذج النمو الصيني تاريخ النشر: الثلاثاء 17 يوليو 2018 في علاقاتها مع الدول العربية والخليجية، تحرص الصين على أن تكون بعيدة عن السياسة، وتركز بدلاً من ذلك على التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجيا والطاقة النظيفة.. فالتجارب التاريخية السابقة التي مرت بها دول العالم فيما بينها في مجال التعاون الذي كان ضمنه السياسة، لم تسجل نجاحاً مبهراً في أكثر الحالات، ولم تشكل بالتالي نموذجاً يحفّز على اتباعه، بقدر ما غدت سابقة يمكن الإفادة منها بعد إخضاعها للتقييم وتفحّص نقاط التحسين فيها. وفي تقديري أن ذلك ما فعلته الصين على مدى العقود الأربعة الماضية، وقد تجلى ذلك في كثير من تعاملاتها التي أبرمتها مع دول كثيرة في قارتي آسيا وأفريقيا. إن النموذج الصيني للاقتصاد المتنامي الذي جرى اختباره بنجاح مع عدد من الدول، كان خالياً من أية اشتراطات سياسية أو عسكرية أو أمنية، وهو الأمر الذي ذهب ببعض المراقبين إلى القول: إن استثناء السياسة والأمن في اتفاقيات التعاون الصينية القائمة حتى الآن، هو ما ساعد على جعل نموذج الصين في الاقتصاد المتنامي سلمياً، نموذجاً مثمراً، إذ أثبت أنه الأقرب إلى تلبية حاجات تلك الدول ولتحقيق تطلعات شعوبها في الحياة الكريمة. ما يهم الصين سياسياً اليوم هو فقط ما له علاقة بأمنها القومي وبمنطقة نفوذها في جنوب شرقي آسيا. إن العامل السياسي بالنسبة للصين ليس هدفاً، على ما يبدو، وإنما قد يكون بمرور الزمن نتيجة تفضي إليها اتفاقيات التعاون الاقتصادي. ورغم ذلك، فإن الصين لا تتردد في مواقفها المؤيدة لقضايا الشعوب العادلة، كما هو موقفها من قضية الشعب العربي في فلسطين المحتلة، وجزر الإمارات الثلاث المحتلة من قبل إيران. ويَعتقد الكثيرون أن جمهورية الصين الشعبية، في انفتاحها على دول المنطقة العربية، ستكون بالضرورة على تماس مع حدود القوى العالمية الأخرى الموجودة في المنطقة، لكن ثمة من قائل بأن القوى العالمية الكبرى، والصين واحدة منها، تعرف متى يحدث التماس ومتى يكون الفعل عملاً مشروعاً يحققُ مصالح متبادلة حيوية مشروعة. ولعل من أبرز المصالح العربية التي تتطلع المنطقة إلى تحقيقها في مختلف المجالات، خلال الأعوام المقبلة، بدعم الصين: تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق الاستقرار السياسي ويعالج نسبة كبيرة من مشكلات الفقر والبطالة في المنطقة، وتطوير دور عربي للمشاركة في رسم مستقبل الشرق الأوسط وفي ترشيد سياسات النظام الدولي بغية بناء نظام عالمي جديد يتمتع بالنزاهة والعدالة، وتمكين العرب من نيل مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، وتطوير التعاون العربي الصيني في مجالات الأمن، بما يحقق التوازن مع بقية القوى الإقليمية لحماية مصادر الطاقة كرافد للحضارة الإنسانية المعاصرة، والدعم الصيني في تطوير الصناعة والتكنولوجيا في الدول العربية وتوطينهما لبناء قاعدة انطلاق تقنية لتحقيق اقتصاديات المعرفة. كما تشمل قائمة المصالح المرجوة: تبادل المعلومات والأفكار، وتطوير التبادل الثقافي، وتعلم اللغات لدى الطرفين، ووضع قاعدة بيانية واسعة للباحثين والخبراء، وبناء مجموعات عمل من مفكرين وباحثين وخبراء في شتى المجالات، ناهيك عن أهمية إنشاء مناطق تجارة حرة بين الطرفين.