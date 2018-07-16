زايد والعالم العربي تاريخ النشر: الثلاثاء 17 يوليو 2018 يشهد التاريخ بأن «حكيم العرب» المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس وباني نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة، طيب الله ثراه، من أقوى القادة في التاريخ المعاصر وخاصة بالنظر إلى إسهاماته في محيط العالم العربي. فهو من قال عنه الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله: «نحن نشعر بأهمية الدور الذي يؤديه الشيخ زايد بن سلطان لخدمة الأمة العربية، وإبراز دور الإمارات في المجال العالمي.. حيث أصبحت لها الكلمة المسموعة لمساندة ودعم الأشقاء». وقد كان لسموه دور مهم في تقوية الصف العربي من خلال العديد من المواقف التي تتضمن الدعم السياسي والاقتصادي والمعنوي والإنساني والإعلامي، ومن ذلك موقفه الصلب خلال حرب أكتوبر 1973، وجهوده الناجحة لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أما ما يتعلق بجهود الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في نقل التجربة الوحدوية للإمارات إلى المحيط العربي، فقد تكلل ذلك بنجاحه مع المغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الراحل، في تحويل مجلس التعاون لدول الخليج العربية من فكرة إلى واقع، بداية من أول اجتماع ثنائي بينهما في أبوظبي عام 1976. وقد تكللت جهودهما، طيب الله ثراهما، بالتوقيع على صيغة تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القمة الأولى للمجلس التي انعقدت في أبوظبي يومي 25 و26 مايو 1981، بهدف تحقيق التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين وصولاً إلى الوحدة الاندماجية. ذلك هو «حكيم العرب»، القائد الفذ الذي سطر التاريخ اسمه، ليس فقط كأحد القادة العظام على المستوى العربي والإقليمي، بل على المستوى العالمي أيضاً، وقد قالت عنه الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة: «إننا لمعجبون بالقيادة الحكيمة والخبيرة التي تمارسونها كرئيس، والنجاح الاقتصادي الذي حققته بلادكم ماثل للعيان». ذلك هو القائد العربي خالد الذكر، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي وضع الأمة العربية في قلبه وعلى رأس أولوياته، وقد صدق، طيب الله ثراه، عندما قال: «إن دولتنا جزء من الأمة العربية، يوحد بيننا الدين والتاريخ واللغة والآلام والآمال والمصير المشترك، ومن حق أمتكم عليكم أن تشاركوها آمالها وآلامها، فكل خير تنالونه لا تقصر قيادتكم في إسدائه إلى أبناء أمتكم، وكل شر تتعرض له هذه الأمة لابد أن نسهم في دفعه بأموالنا ودماء شبابنا وسلاح جنودنا».