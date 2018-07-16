العرب والصين تاريخ النشر: الثلاثاء 17 يوليو 2018 انعقدت يوم الثلاثاء الماضي أعمال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، وهو المنتدى الذي تأسس تعبيراً عن الرغبة العربية الصينية المشتركة لمأسسة العلاقات بين الجانبين على نحو يسمح بالمزيد من تطويرها. وكنت قد أنهيت مقالةَ الأسبوع الماضي بالقول بأنه «من مصلحتنا ونحن نسبح في بحر السياسة الدولية متلاطم الأمواج، أن تكون هناك قوة عالمية كالصين نستطيع من خلال نسج علاقات متكافئة معها أن نزيد من أوراقنا عدداً وفاعلية»، لأنه كلما زادت التنافسية على قمة النظام العالمي كان هذا من مصلحة الدول المتوسطة والصغيرة، وضمنها الدول العربية، وقد تكون البداية المعاصرة للعلاقات العربية الصينية ذات دلالة في هذا الصدد، فقد تزامنت الثورة الصينية التي أسست للصين الجديدة مع بدايات حركات التحرر الوطني واشتداد حدة الحرب الباردة ومحاولات القوى الغربية الكبرى ربط دول المنطقة بأحلافها لتطويق الاتحاد السوفييتي وعقاب من يرفض الانضواء تحت رايات هذه الأحلاف بحرمانه من السلاح ومساعدات التنمية. وقصة رفض القوى الغربية تزويد مصر بالسلاح بعد موقفها المعادي لحلف بغداد ثم سحب عرض تمويل السد العالي بعد كسر مصر احتكار السلاح بشرائه من الاتحاد السوفييتي عبر تشيكوسلوڤاكيا، قصة معروفة. ومن المثير أن الصين كانت الوسيط بين مصر والاتحاد السوفييتي في هذه الصفقة التاريخية عام 1955، وأن ذلك الدور كان مقدمة لاعتراف مصر في 1956 بالصين الشعبية كأول اعتراف عربي وشرق أوسطى بها، وكان هذا الاعتراف مقدمة لاعتراف كافة دول المنطقة بها، أي أن البداية التاريخية للعلاقات العربية الصينية المعاصرة ارتبطت بدور الصين في دعم الدول العربية في نضالها المشروع من أجل الاستقلال والتنمية ودعم هذه الدول ذاتها الصين في معركتها من أجل اكتساب الشرعية الدولية في مواجهة القوى التي كانت تصر أن تايوان هي الممثل الشرعي للصين، وكان هذا أفضل أساس بُنيت عليه تلك العلاقات. وعبر العقود لم تدخر الصين وسعاً في أن تبني صورتها في الساحة الدولية عامة ولدى الدول النامية خاصة، ومنها الدول العربية بعيداً عن غطرسة القوة وأفكار الهيمنة التي ميزت عديداً من القوى العظمى عبر التاريخ. فهي تقدم نفسها للدول النامية باعتبارها واحدة منها، وتطرح التعاون معها كنموذج لتعاون الجنوب -الجنوب وليس تعاوناً بين دولة كبرى ودول أخرى، وتؤكد على مبدأ المنفعة المتبادلة والكسب المشترك في العلاقات وليس الهيمنة أو الاستغلال، وتحييد الاعتبارات السياسية. فالصين لا تريد أن تكسب تابعين لها، وإنما شركاء تتحقق المنافع المتبادلة لها ولهم، لذلك فهي غير معنية بالتدخل في شؤونهم أو بأن تبني تعاونها معهم على طبيعة نظمهم السياسية، وإنما على قاعدة الاحترام المتبادل. ومع تطور العلاقات أصبحت الدول العربية أكبر مورد للنفط الخام للصين، وسابع أكبر شريك تجاري لها، فضلاً عن الشراكات الاستراتيجية مع بعض الدول العربية، وبصفة خاصة آلية الحوار الاستراتيجي بين الصين ومجلس التعاون الخليجي. وكان تأسيس منتدى التعاون الصيني العربي في 2004 مؤشراً على تنامى العلاقات بين طرفيه ورغبتهما الصادقة في تعزيزها وتطويرها، كما اتضحت الأهمية الفائقة التي توليها الصين لعلاقاتها العربية بإصدارها في 2016 وثيقة لسياستها العربية، الوثيقة التي تضمنت رؤية شاملة لأسس العلاقات وتطورها وأبعادها ومجالاتها. لذلك فلم تكن الاجتماعات الأخيرة للمنتدى سوى خطوة على طريق طويل ينبغي الاحتفاء به والحرص على تعزيزه في عالم مضطرب.