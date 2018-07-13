أكاذيب كوريا الشمالية

تاريخ النشر: السبت 14 يوليو 2018

يتهم بعض النقاد الرئيسَ دونالد ترامب بتعمد تكرار معلومات مضللة، لدرجة أن الجمهور يبدأ التشكك في حقائق مؤكدة والإيمان بنقاط الحوار التي تخدم ترامب. وكمثال على ذلك، كرر ترامب مؤخراً القول بأن خصومه السياسيين مسؤولون عن الفصل القسري لأبناء المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الحدود الأميركية! مع أن إدارته هي من اتخذ هذه الإجراءات، فقد كتب على تويتر: «يمكن للديمقراطيين إصلاح إجراءاتهم الخاصة بالفصل القسري للعائلات على الحدود من خلال العمل مع الجمهوريين لوضع تشريع جديد! ولهذا السبب فإننا بحاجة لانتخاب مزيد من الجمهوريين في شهر نوفمبر. إن الديمقراطيين جيدون في ثلاثة أمور فقط؛ الضرائب المرتفعة، ومعدلات الجريمة العالية، والعرقلة. يا له من أمر محزن!»

وقد تحدثت «مارجريت سوليفان»، كاتبة بصحيفة «واشنطن بوست»، إلى عالم اللغويات «جورج لاكوف»، حول خطاب ترامب وحربه ضد وسائل الإعلام، ونقلت عنه قوله: «تجنبوا ترديد أقاويله، تجنبوا نشرها في العناوين الرئيسة.. لأن ذلك يمنحه القوة من خلال التكرار».

لكن المؤكد أنه ليس هناك ما يشير إلى أن كوريا الشمالية بصدد التخلص من أسلحتها النووية أو تسليمها أو إخضاعها للفحص والمراقبة. لذا كتب «جو سيرينسيون»، رئيس صندوق بلوشيرز، وهو منظمة مقرها واشنطن، وتركز على منع انتشار الأسلحة النووية: «ليس هناك خبير واحد ذي صدقية في مجال الأمن النووي، سيوافق على أن قمة سنغافورة الغريبة، وبيانها الغامض، قد ألغت عشرات الأسلحة النووية، ومئات الصواريخ، أو أغلقت مجمع الأسلحة الذرية الضخم الذي شيدته كوريا الشمالية طوال خمسة عقود».

وخلص استطلاع للرأي أجرته صحيفة «واشنطن بوست» وشبكة «إيه بي سي» إلى أن أغلبية الأميركيين يعتقدون بأنه «من السابق لأوانه» الحكم على مزايا تلك القمة. وسيتوقف الكثير على قدرة مفاوضي إدارة ترامب، والذين يتعين عليهم انتزاع التنازلات الصحيحة من كوريا الشمالية، وإقناع حكومتها بنزع الأسلحة النووية.

وقليل من الخبراء مَن يتوقعوا حدوث تقدم كبير، بل يخشى كثير منهم من أن حاجة ترامب المتواصلة لتهنئة الذات، ربما تفيد كوريا الشمالية أكثر من غيرها.

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»