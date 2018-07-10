من «تشنغ» إلى «لاي» تاريخ النشر: الثلاثاء 10 يوليو 2018 منذ ما قبل الافتتاح المدهش لدورة الألعاب الأولمبية عام 2008 في بكين، وتسيّد رياضات الملاعب المغلقة، وإدخال الشاي إلى الثقافة الصينية كما فن الخط اليدوي، ومنذ الوصول السريع إلى مرتفعات «إفرست» بالقطار، وسرعة التشييد في وقت خيالي، وإشاعة صناعة المحاكاة لتحدي تعقيدات المنتج التكنولوجي المستورد، واعتماد الواقعية كمذهب عملي.. والعالم يزداد يوماً بعد آخر معرفةً بالصين، البلد الذي استوجب علينا نحن في المنطقة العربية، ومنذ ألف وخمسمائة عام، الرحيل إليه طلباً للحكمة والعلم النافع. واليوم نجد أن العلاقات بين الإمارات والصين تقوم على ركائز عدة، تمثلت إلى الآن في 36 اتفاقية تعاون مشترك شملت عدة مجالات، كما تعمل الدولتان على إنشاء صندوق سيادي استثماري مشترك سيجري الإعلان عنه قريباً كما يُتوّقع، أن خطوات مهمة كهذه أُنضجت على نار هادئة على مدى أعوام ماضية، كان من الطبيعي أن تتوّج بخطوة أكبر هي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، والتي يُعتقد أنها أصبحت جاهزة ويُنتظر الإعلان عنها.