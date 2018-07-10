تغيرات اجتماعية تاريخ النشر: الثلاثاء 10 يوليو 2018 عندما سافرت الممثلة التشيلية «دانييلا فيجا» إلى لوس أنجلوس لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار في مارس الماضي، لم يكن بريق هوليوود الشيء الوحيد في ذهنها. ففي غضون أيام ستصبح «فيجا» من المشاهير العالميين لدورها في فيلم «امرأة رائعة» الفائز بجائزة أفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع جوائز الأوسكار. ومؤخراً، أوضحت «فيجا» في سانتياغو، قائلة: «لدي جواز سفر يحمل اسماً ليس لي علاقة به»، في إشارة إلى خانة النوع في جواز سفرها التشيلي، والقائم على التشريح العضوي وليس الاختيار. إنه إجراء شكلي يمكن أن يحول فحصاً أمنياً بسيطاً إلى ظلم عام. هذه هي اللحظة في شيلي، الأرض التي تميزها تقاليدها الرومانية الكاثوليكية والمحافظة الاجتماعية المحضة، لكن أيضاً حيث تخضع أفكار حول الأسرة والعقيدة وحقوق الجنسين والهوية الجنسية للحصار. وتعد «فيجا»، التي كانت مصففاً للشعر تحول جنسياً، نموذجاً لهذا التباين الثقافي. وتروي قصتها الكثير عن تحول القناعات في أكثر الدول إنجازاً في أميركا اللاتينية، حيث يتم التباهي بالانفتاح والابتكار، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الجاري. وتدفع المرأة في الأرجنتين والبرازيل وبيرو الكثير من ذلك التغيير، وتحاول تقليد ما يحدث في الولايات المتحدة. وقد أطلقت في هذا الصدد حملة #أنا أيضاً ضد التحرش الجنسي ومكافحة التساهل مع العنف ضد المرأة. وكان آخر انتصار حققته مؤخراً، حيث تم التصويت التاريخي لمجلس النواب بإلغاء تجريم الإجهاض. ماك مارجوليس: كاتب متخصص في شؤون أميركا اللاتينية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»