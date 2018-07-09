الإمارات والصين.. سعي متبادل لتعزيز جهود التنمية تاريخ النشر: الإثنين 09 يوليو 2018 تشكل الزيارة التي قام بها مؤخراً سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، لجمهورية الصين الشعبية، والتقى خلالها وزير الخارجية الصيني في العاصمة بكين، وانغ يي، مناسَبة لتأكيد متانة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين، كما أنها تعبر عن حرص القيادة الرشيدة على أن تظل تلك العلاقة في أعلى مستوياتها من حيث عمقها الاستراتيجي والحفاظ على وهجها التاريخي، التزاماً بالخطوات الكبيرة التي قطعتها قيادتا البلدين حفاظاً على المصالح المشتركة وتطوير التعاون بما يحقق تطلعاتهما المشتركة. فطبيعة القضايا المشتركة التي تناولها وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في بكين، تعكس إدراك الطرفين أهمية تطوير تلك العلاقة والوصول بها إلى أرقى المستويات، وحمايتها من التصدعات التي باتت تعتري علاقات بعض دول العالم اليوم بسبب الخلافات التجارية وتضارب المصالح الاقتصادية والأزمات السياسية والأمنية التي تعيشها بعض المناطق الملتهبة. ولهذا، فإن الزيارة التي قام بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وتوطيد أطر التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والسياحية والطاقة المتجددة، تصب في هذا الإطار. ولم يكن وزير الخارجية الصيني ليفوت الفرصة للتعبير عن إعجاب بلاده بالمكانة الرائدة التي باتت تحظى بها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي. وتأكيده في السياق نفسه حرص الصين على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات. لقد عرفت العلاقات الإماراتية الصينية خلال السنوات الأخيرة تطورات متلاحقة، حتى باتت الإمارات من بين أهم الشركاء التجاريين للصين. ويخطط البلدان باستمرار للرفع من مستوى تلك العلاقة والارتقاء بها. كما تعبر الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين عن مواصلتهما مسار التعاون ليصل إلى أعلى مستوياته، ويشمل مجالات غير تجارية، مثل المجالات العسكرية والثقافية والتعليمية والسياحية وغيرها. وبالعودة إلى حجم التعاون بين الإمارات والصين، وهو الذي يعود إلى أقل من أربعة عقود، يتضح أن ذلك التعاون قد شهد تسارعاً كبيراً قياساً إلى طبيعة العلاقات بين الدول، فقد وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الصين والإمارات خلال عام 2017 إلى حوالي 195.8 مليار درهم مقابل 169 مليار درهم بنهاية عام 2016، فيما وصل حجم التجارة الخارجية للإمارات مع الصين إلى نسبة 14.7% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة لعام 2017. كما تشير معظم التقديرات إلى أن التجارة بين الصين والإمارات ستشهد خلال العام الجاري 2018 نمواً يتجاوز ما تحقق خلال العامين المنصرمين. ومن جهة الأخرى، يمكن قراءة تزايد حجم التعاون مع الصين على ضوء سعي هذه الأخيرة إلى البيئة الإماراتية المناسبة لاستثمار رأس المال الصيني، وذلك عائد إلى توفير المناخ المناسب للاستثمار كمرونة القوانين ومستوى الأمن والاستقرار، والثقل الاقتصادي لدولة الإمارات في محيطها الإقليمي، وموقعها في الخرائط العالمية للطاقة والاستدامة. هذا فضلاً عن سعي الإمارات إلى تنويع الشراكات الدولية لجني أفكار استثمارية ملهمة تتوازى مع طبيعة التنوع واختلاف الاهتمامات والأولويات لدى الشركاء، وبحث الإمارات الدائم عن الرؤى والأفكار المبتكرة للمستقبل. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية