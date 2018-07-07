التزام إماراتي ثابت بالقانون الدولي تاريخ النشر: الأحد 08 يوليو 2018 تقوم السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، على مجموعة من الأسس والقواعد الثابتة، ومن بينها احترام القانون الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية. ومنذ نشأتها والإمارات تتبنى سياسة خارجية تؤكد أهمية التزام مبادئ القانون الدولي بصفتها أهم مرتكزات تحقيق الأمن والسلم الدوليَّين، وتضمن الاستقرار في مختلف مناطق العالم. ولا تتردد الإمارات في تأكيد هذه القواعد في كل نادٍ أو مناسبة وذلك شعوراً منها بالمسؤولية الدولية تجاه استقرار وأمن هذا العالم الذي تشترك فيه البشرية جمعاء. وفي هذا السياق جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها المشترك بـ «المسؤولية عن الحماية»، خلال البيان الذي أدلت به لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة سفيرة الدولة غير المقيمة لدى غرينادا مؤخراً، أمام المناقشة العامة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مسألة «المسؤولية عن الحماية»؛ ودعت في هذا الإطار إلى التأكيد وبصورة جماعية على الالتزام الدولي بالعمل في إطار ثلاثة محاور، وهي: أولاً: دعم الأمين العام في تركيزه على الوقاية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع قبل أن يحتاج الأمر إلى التدخل، وثانياً: نقل الحوار المتعلق بالمسؤولية عن الحماية إلى الأقاليم والعواصم من أجل إيجاد حلول على المستويين الإقليمي والوطني، وثالثاً: الالتزام بنظام قوي لحقوق الإنسان باعتباره عنصراً أساسياً في جدول أعمال الوقاية. وفي السياق نفسه طالبت الإمارات أيضاً في كلمتها لدى للأمم المتحدة في جنيف أمام الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في إطار النقاش العام بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، بتنفيذ كل القرارات الأممية التي تدعو دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى التوقف فوراً وبشكل كامل عن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإلى اتخاذ جميع الإجراءات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي؛ وفي هذا تأكيد صريح لموقف الإمارات الثابت من القضية الفلسطينية، ودعمها المتواصل للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وضمان حقوقه المشروعة، في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية