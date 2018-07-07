أُمنيات تربوية تاريخ النشر: الأحد 08 يوليو 2018 مع اختتام العام الدراسي، تبدأ الإجازة السنوية لجل العاملين في وزارة التربية والتعليم، لكني أتمنى من أعماق قلبي أن لا يكون هذا الصيف كغيره، فثمة حاجة إلى مراجعة للملاحظات التي برزت مؤخراً على الساحة المجتمعية تجاه القضايا التربوية، وهذا أمر يتطلب إلغاء بعض الإجازات، وبالذات لأصحاب المناصب التي تتمحور حولها عمليات التطوير في منظومة التعليم، وذلك لإجراء مراجعة شاملة لكافة القضايا المثارة على الصعيد الوطني، من أجل تعليم يحقق الغايات التي اعتمدتها قيادتنا الرشيدة. ومن موقع تخصصي، أتمنى أن تشمل تلك المراجعات القضايا التالية: أولًا؛ القيادة التربوية العليا. نحن ندرك أن منصب وزير التربية والتعليم هو منصب سياسي بالدرجة الأولى، ومن أهم عناصر نجاح معالي الوزير في تحقيق استراتيجيات وزارته، حسن اختيار فريق العمل المناط به التخطيط الدقيق والتنفيذ الجيد لتلك الاستراتيجيات. لذلك أقترح على معالي وزير التربية أن يشكل فريقاً متخصصاً من خارج الوزارة، كي يسهم في تقييم فريق الإدارة العليا في الوزارة، وللاطمئنان إلى أنه تم وضع الشخص المناسب في موقعه من الإعراب. فالتربية لم تعد فناً يكتسَب بالممارسة، بل علم يتخصص فيه الناس؛ فمن كان تخصصه في المناهج لن يكون مناسباً لرسم الاستراتيجيات، ومن كان تخصصه في الإدارة التعليمية لن ينجح في رسم سياسة التقويم التربوي.. إلخ. ولله الحمد والمنة فإن قيادتنا الرشيدة وُفِّقت في تخطيط برامج الدراسات العليا للمواطنين، بحيث لا يكاد يذكر تخصص تربوي إلا وقد تخرج منه مواطن يعتز بتخصصه. وعليه أتمنى أن تتم هذه المراجعة وفق قاعدة التخصص التربوي المتعمق لفريق الإدارة العليا في وزارة التربية. ثالثاً؛ المعلم. لن يستطيع المعلم المتعثر مادياً والمكدود عملياً، تحقيق ذلك الأمر، لأن بيئة العمل لم تخضع للمراجعة المطلوبة. لذلك فثمة حاجة لمراجعة نصاب الحصص، وأجندة العام الدراسي. من أسرار تميز الإدارة في دولة الإمارات اهتمامها بإسعاد الموظفين لأنهم السر العملي في سعادة المراجعين. أتمنى أن نتأكد من مدى سعادة المعلمين، وعندها سنحقق كافة طموحاتنا التربوية.