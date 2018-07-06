الحوار الإماراتي الكوري تاريخ النشر: السبت 07 يوليو 2018 الحوار الاستراتيجي الثالث بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية، والذي انعقدت فعالياته مؤخراً برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وكانغ كيونغ هوا، وزيرة خارجية كوريا الجنوبية بأبوظبي، يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين الدولتين، وحرصهما على تطويرها في المجالات كافة، وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين. ولعل أهم ما يميز العلاقات بين الدولتين أنها تتسم بالشمول، ولا تقتصر على جانب دون الآخر، وقد بدا هذا واضحاً في القضايا التي ناقشها الحوار الاستراتيجي الثالث، وهي التي لم تقتصر فقط على القضايا الاقتصادية والتطورات الإيجابية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي والدور الإيجابي لجمهورية كوريا الجنوبية وشراكتها في هذا الجانب، وإنما تضمنت أيضاً تطورات الأوضاع السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل إيجاد حلول سلمية خاصة في قضايا الشرق الأوسط، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول التطورات والمستجدات، والتغيرات التي تشهدها منطقة شبه الجزيرة الكورية. ولا شك في أن تجربة التنمية في كوريا الجنوبية، تقدم العديد من الدروس والخبرات التي يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة منها، وهي تنطلق بخطى واثقة نحو مرحلة ما بعد النفط التي تعتمد على اقتصاد المعرفة، والتي تعبر عنها «رؤية الإمارات 2021»، و«مئوية الإمارات 2071»، وهما اللتان تجسدان أهداف الإمارات نحو بناء نموذج اقتصادي يتسم بالاستدامة وتقوده كوادر مواطنة مؤهلة، قادرة على الارتقاء بمكانة الإمارات على خريطة الدول المتقدمة خلال السنوات المقبلة. فأهم ما يميز تجربة التنمية في كوريا الجنوبية وتتوافق مع أولويات التنمية في الإمارات، هو التركيز على اقتصاد المعرفة لتعزيز النمو الشامل والمستدام، فقد توسعت كوريا الجنوبية في الاستثمارات في القطاعات التي يتزايد فيها المكون المعرفي، كالطاقة النظيفة والمتجددة والنووية، وتطبيقات «النانو تكنولوجي»، وصناعة الروبوتات، حتى تحولت الآن إلى واحدة من أهم الدول الصناعية الكبرى في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وهذا الجانب يشكل الآن، أحد أهداف الخطط التنموية في الإمارات لمرحلة ما بعد عنصر النفط التي ترتكز بالأساس على اقتصاد المعرفة. كما أن التعليم الجيد يمثل أحد أهم عوامل النجاح في تجربة كوريا الجنوبية، حيث عملت منذ البداية على تطوير منظومة التعليم بمراحلها المختلفة، وجعلت التعليم الأساسي إلزامياً، واهتمت بالتعليم الفني والمهني والتقني، حتى صار فيما بعد أساس نهضتها الحديثة، وهو ما أدركته أيضاً دولة الإمارات منذ وقت مبكر، حيث تضع التعليم في مقدمة أولوياتها، وتعمل على أن تواكب مخرجاته متطلبات عملية التنمية الشاملة والمستدامة. وفي الوقت الذي تحرص فيه الإمارات على الاستفادة من تجربة التنمية في كوريا الجنوبية، فإن الأخيرة تحرص على تطوير العلاقات مع الإمارات، وتتطلع إلى فتح آفاق وفرص جديدة للتعاون بين الدولتين، وهذا ما أشارت إليه كانغ كيونغ هوا وزيرة خارجية كوريا، التي أشادت بمسيرة التطوير والنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة، والمكانة الرائدة التي تحظى بها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأعربت عن أملها وتطلعها إلى أن يسهم الحوار الاستراتيجي في تطوير وتجديد أفق أوسع للتعاون المشترك بين الدولتين في مختلف المجالات، والإسهام في صياغة المبادرات والفعاليات التي تبرز الدور الريادي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - في وضع دولة الإمارات على خريطة العالمية، وهذا ينطوي على تقدير واضح لدولة الإمارات العربية وتجربتها التنموية، والثقة في سياسات وتوجهات قيادتها الرشيدة التي تعمل على دعم أسس الأمن والتنمية والاستقرار في المنطقة والعالم، كما يعكس في الوقت ذاته المكانة الاستثنائية التي يحظى بها الشيخ زايد، رحمه الله، لدى دول العالم أجمع، باعتباره من أهم القادة المؤثرين في صناعة تاريخ البشرية الحديث. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية