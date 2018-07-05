فاعل أساسي في تحقيق أمن الطاقة العالمي تاريخ النشر: الجمعة 06 يوليو 2018 تشغل دولة الإمارات العربية المتحدة، موقعاً متميزاً على خريطة الطاقة العالمية، كونها منتجاً ومصدِّراً رئيساً للنفط تمتلك احتياطيات نفطية كبيرة، ما أهّلها لأن تكون فاعلاً ومساهماً رئيساً في تحقيق أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الأسواق النفطية العالمية. وتأكيداً لهذا الدور الحيوي الذي تضطلع به الإمارات على مدار سنوات وعقود، قال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، مؤخراً: إن منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» تسعى للتقيد بمستويات الامتثال الإجمالية للمنظمة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري 2018، وإن الإمارات على استعداد للإسهام في تخفيف أي نقص محتمل لإمدادات النفط. ويأتي ذلك بعد أن اتفقت «أوبك» مع روسيا ومنتجين آخرين في 23 يونيو الماضي على رفع الإنتاج ابتداءً من يوليو. وفي السياق ذاته، أكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أنها تمتلك حالياً طاقة إنتاجية من النفط تقدر بنحو 3.3 مليون برميل يومياً، مشيرةً إلى مواصلة مسيرتها لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل يومياً، في نهاية عام 2018، وذلك بالتنسيق والتعاون الوثيق مع وزارة الطاقة والصناعة و«أوبك» واللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج النفطي. ويندرج اهتمام وحرص دولة الإمارات على ضمان أمن الطاقة العالمي، كأحد متطلبات تحقيق التنمية المستدامة، وإدراكاً منها للمخاطر الراهنة، وضرورة إيجاد مصادر طاقة بديلة ومستدامة، تحرص الإمارات على تعظيم فرص الاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة والتقليدية، بالتوازي مع ما يضمن ترسيخ أسس الاقتصاد القائم على المعرفة والإبداع لتعزيز النمو والارتقاء بالإنتاجية، حيث يكمن هذا المبدأ في صميم استراتيجية دولة الإمارات للطاقة 2050 الواسعة لتنويع مصادر الطاقة. ومن هذا المنطلق، سخَّرت الدولة جميع الإمكانات اللازمة لذلك، بداية من السياسات والبرامج الطموحة ورصد الاستثمارات السخية وتوفير البنى التحتية المتطورة وتأهيل العنصر البشري، حتى أصبحت الإمارات إحدى الدول ذات التجارب الرائدة عالمياً في التحول إلى عصر الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، كما غدت من النقاط المضيئة على الخريطة العالمية والأكثر تفضيلاً لاستضافة الفعاليات العالمية الكبرى التي تغطي قضايا الطاقة والبيئة. وتأكيداً لذلك تستضيف العاصمة أبوظبي مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في سبتمبر 2019، ويعد هذا المؤتمر الذي يعقد كل ثلاث سنوات، أكبر وأعرق تجمّع للطاقة في العالم، والأكثر تأثيراً، كما تعتبر هذه الدورة هي الأولى التي تتم فيها استضافة المؤتمر في مدينة من منطقة الشرق الأوسط، فيما ستكون الإمارات أول دولة في «أوبك»، وأول دولة عربية تستضيف المؤتمر طوال تاريخه الذي يمتد إلى 94 عاماً. وتنتهج دولة الإمارات سياسة نفطية متزنة تزيد من ثقل وأهمية دورها الداعم لأمن الطاقة العالمي، حيث تتسم هذه السياسة بدرجة عالية من التوازن على مختلف الأبعاد، فمن جانب، تحرص السياسة على تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بقطاع الطاقة، والحفاظ على حصة في أسواق النفط العالمية تتناسب مع إمكانات وطموح هذا القطاع. ومن جانب آخر، تسعى السياسة النفطية الإماراتية إلى الموازنة بين الأهداف الحالية والأهداف المستقبلية لقطاع الطاقة، بما يعنيه ذلك من تحقيق أمن الطاقة في الوقت الحالي، والمحافظة عليه وعلى استقراره في المستقبل، والمحافظة على حقوق أجيال المستقبل أيضاً في موارد الطاقة كافة. كما تتسم السياسة النفطية لدولة الإمارات أيضاً بدرجة عالية من المرونة تمكنها من التعامل مع مستجدات القطاع والتغيرات الاقتصادية إقليمياً وعالمياً، وتؤهلها أيضاً لإيجاد مصادر جديدة للطاقة. وتلك السمات تجعل سياسة الطاقة الوطنية على قدر كبير من الكفاءة والفاعلية في التعامل مع المستجدات، وتحقيق الأهداف المنوطة بها على المستويين الوطني والعالمي. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية