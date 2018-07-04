جرأة مفقودة تاريخ النشر: الخميس 05 يوليو 2018 ما زال من المبكر جداً معرفة ما إن كانت نتائج قمة الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس الكوري الشمالي «كيم جونغ أون» ستفضي إلى أي تقدم حقيقي نحو نزع الأسلحة، ولكن الأكيد أنها وفّرت صوراً تظهر فيها الأعلام في الخلفية وتغطيةً إعلامية طويلة ومستمرة كان يتوق إليها الرجلان. وهذا ينبغي أن يشكل تحذيراً لـ«الديمقراطيين» الذين يفكرون في الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2020، ذلك أن ترامب سيفعل كل ما بوسعه لخق هوة قائد أعلى للقوات مع منافسه، الذي سيصوَّر على أنه القدوم الثاني لمايكل دوكاكس. في الوقت الراهن، يركز الديمقراطيون بشكل شبه حصري على السياسة الداخلية، وهذا أمر منطقي بالنسبة للمرشحين الذين يتنافسون من أجل الكونجرس. ولا شك أنها سياسة جيدة أيضاً أن يواصل المرشحون المحتملون لانتخابات 2020 الكشف عن سياسات شجاعة، مثل ضمانة وظائف فيدرالية أو الرعاية الصحية للجميع، وهي أفكار تستطيع حشد وتعبئة الناخبين حتى وإن كانت احتمالات أن تتحول إلى قوانين قريباً تظل جد ضئيلة. وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، ينبغي على «الديمقراطيين» أن يدعموا استمرار الدبلوماسية وتجنب فخ تمني الفشل، ولكنهم ينبغي أن يحذّروا الناخبين من أن الرئيس يتعرض للخداع من قبل كيم. فإلغاء المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية من دون الحصول على تنازلات حقيقية من بيونج يانج بالمقابل هو شيء سيئ. وستكون كارثة إذا مضى ترامب قدماً في تنفيذ رغبته بسحب الجنود الأميركيين من كوريا الجنوبية. وبشكل عام، ينبغي على المرشحين «الديمقراطيين» أن يقدّموا رؤية جديدة للزعامة الأميركية لعالم ما بعد ترامب، وينبغي أن يفعلوا ذلك من دون اللجوء إلى مصطلحات، مثل «النظام الليبرالي القائم على القوانين»، الذي لا يعني شيئاً بالنسبة للناخبين. وعليهم أن يتحلوا في السياسة الخارجية بالجرأة نفسها التي يُظهرونها في القضايا الداخلية. دان شويرن: مدير كتابة خطابات حملة هيلاري كلينتون عام 2016 ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»