متى يغلق ملف «الخلافة»؟ تاريخ النشر: الخميس 05 يوليو 2018 يقترب احتمال عودة «دولة الخلافة» من المستحيل، لكن هزّ أوضاع بعض البلدان بتأثير هذا الأمل أمرٌ محتمل، وليس من الحكمة النوم باطمئنان إلى عدم وقوعه، خصوصاً أن دولاً تزرع هذا الوهم في النفوس، وليس مجرد قطعان من «الدواعش» يزيلون الحدود بالجرافات والسيارات المفخخة. فقد بات «العثمانيون الجدد» حقيقة ينبغي التعامل معها بجدية، وهم يسعون إلى التمدّد في المناطق التي كانت واقعة تحت الاحتلال العثماني يوماً، وهي مناطق شاسعة صارت اليوم دولاً مستقلة، وهي تقريباً معظم الدول العربية وأجزاء من العالم القديم. ولو لم تكن هذه الأطماع تصادف هوى الإسلامويين العرب لبقيت محض هلاوس في رؤوس أصحابها، لكن فضلاً عن الإسلامويين الذين يرفعون أردوغان إلى مقام أمير المؤمنين، فإن الخطاب الأردوغاني يلقى آذاناً مصغية لدى الفارغين والحالمين والمحبطين والناقمين، خصوصاً أنه بات الناطق الرسمي باسم «المظلومين والمضطهدين» حول العالم، خلفاً للخميني. ومن وراء هذا كله تقف قطر بآلتها الإعلامية، ومساعيها المتواصلة للتضليل والتسويق. إن موقف هذه المؤسسات مريب فعلاً، إذ عند طرح فكرة بعث الخلافة يذهبون يميناً وشمالاً ولا يتفضّلون بردّ واضح ومحدد ونهائي، فيكيلون المديح للخلافة التي جاءت وولّت، ويدافعون عن القوانين الشرعية، ويقحمون فصل الدين عن الدولة في الموضوع، وكل هذا منقطع الصلة بالخلافة المراد إحياؤها اليوم. والأدهى من هذه المناورات التاريخية والدينية، أنهم في كل مرة يؤكدون أن الغرب كان وراء إنهاء الخلافة بالتآمر مع أتاتورك، وفي هذا التحسّر المبطّن دعوة ضمنية لإعادة الخلافة! يبدو أن بعض القائمين على أمر هذه المؤسسات لديهم اعتقاد بأن الدولة الوطنية شأن زائل ووقتي، وأن دولة الخلافة هي الأساس، وهي المستقبل، وهي آتية لا ريب فيها، وهذا يفسّر عدم إغلاقهم ملف الخلافة، فقد يحتاجون إلى إنزاله من الرفوف يوماً.