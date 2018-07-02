ريادة في الطاقة النووية السلمية تاريخ النشر: الثلاثاء 03 يوليو 2018 أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة، إنجازاً مشرفاً جديداً، إذ حصلت على الدولة رقم 31 في النادي النووي السلمي العالمي، وذلك بعد تسليم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها الثالث والنهائي للمراجعة الدورية لمشروع البرنامج النووي الإماراتي إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في خطوة رئيسة لإصدار رخصة تشغيل المفاعل الأول. وتعد الإمارات أول دولة عضو بالوكالة تطبق المرحلة الثالثة من منهجية الطاقة الذرية، ويعود الفضل في ذلك إلى الرؤية الاستشرافية الثاقبة للقيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي حملت على عاتقها منذ اليوم الأول الذي انطلقت فيه الإمارات نحو تطوير قطاع الطاقة النووية السلمية، مسؤولية تطوير القطاع وفق أحدث المعايير الدولية المعنية بالتزام الشفافية والأمن والسلامة في الطاقة النووية، مستهدفة تحقيق المنفعة القصوى من هذا القطاع الحيوي في مجالات التنمية المستدامة المختلفة، مع الحفاظ على أمن العالم واستقراره، وبما لا يهدد مستقبل الأجيال المقبلة. وفي السياق ذاته، حرصت الدولة على وضع ضوابط محكمة لإدارة البرنامج النووي السلمي بشكل يتفادى أي أخطار قد تنجم عن عمل المحطات النووية، اتساقاً مع حرصها الدائم والثابت على سلامة البيئة، من منطلق التزامها الدقيق بالمواثيق الدولية الخاصة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ولعل تلك المبادئ والأسس هي ما جعلت التجربة الإماراتية في مجال الطاقة النووية السلمية، تحظى بإشادات إقليمية وعالمية، وفي هذا السياق، أشار التقرير الثالث للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً بأعلى المعايير يحتذى به في القطاع النووي السلمي، وذلك بفضل التعاون المثمر المستمر مع شبكة واسعة من المنظمات الدولية التي تضم خبراء عالميين في هذا المجال. وقد أشادت الوكالة الدولية بالدعم الذي قدمته الإمارات لإنجاح عمليات التقييم للمشروع النووي الإماراتي، استناداً لأفضل الممارسات في سبعة من المعايير التي جرى تقييمها، وأفادت الرقابة النووية، بأن الإمارات ملتزمة بالتعامل مع الوقود المستنفذ «النفايات النووية»، وسيتم تخزين هذا الوقود في محطة التشغيل لمدة 20 عاماً، ومن المتوقع أن يصدر قانون التعامل مع «النفايات النووية» خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إنشاء صندوق ائتماني يتولى عملية التعامل مع النفايات. ويتعلق توجه دولة الإمارات نحو الطاقة النووية السلمية في جوهره بتصور تنموي يستهدف العمل على استمرار الدولة في توفير كل الأدوات التي تحتاج إليها مسيرتها التنموية المستدامة، وبما أن قطاع الطاقة بات مكوناً رئيساً في رؤية الإمارات 2021 ومئوية 2071، حيث سيكون للطاقة النووية الآمنة والمستدامة والصديقة للبيئة، دور حيوي في مستقبل الدولة، أدركت الإمارات أهمية وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع التحديات المعاصرة، بما في ذلك الاحتياجات المتزايدة للطاقة، في ضوء النمو السكاني المطرد ونضوب الموارد التقليدية، وهو ما تطلب منها البحث عن موارد بديلة. وفي ظل التزام الإمارات بالشفافية ومعايير السلامة، باتت الطاقة النووية الخيار الأمثل للإمارات لتوفير احتياجاتها من الطاقة على المدى البعيد، إذ تشير الدراسات إلى أن حاجة الدولة من الكهرباء تقدر بأكثر من 40 ألف ميجاواط بحلول 2020، ولذا استهدفت الإمارات زيادة نسبة استخدام الطاقة النووية والشمسية لتصل إلى ما بين 25% إلى 30%، وإنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 7% من مصادر متجددة بحلول عام 2020. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية