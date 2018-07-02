رسائل «سلفاتور مُندي» تاريخ النشر: الثلاثاء 03 يوليو 2018 حينما رسمت ريشة «ليوناردو دا فينشي» أحد عظماء عصر النهضة لوحته الشهيرة «سلفاتور مُندي» المعروفة بـ «مخلّص العالم» على خشب الجوز عام 1506، أي قبل أكثر من 500 سنة، يرجح أن يكون قد توقع وقتها، بعبقريته وذكائه، أن هذه اللوحة سيكون مآلها للإنسانية جمعاء كأي عمل فني خالد، وبالتالي فلن تكون حكراً على أفراد معينين دون سواهم، كما أراد لها إبداعها وسحر جمالها فلن تعرض فقط في ميادين وشوارع ميلانو وفلورنسا ومدن أوروبا آنذاك وإنما مآلها لتكون تراثا إنسانية وكنزا بشرياً. ولكن ربما لم يكن يخطر بمخيلته أيضا أن ذلك العمل الإبداعي الرائع، سيكون محط اهتمام وأنظار العالم كله إلى هذه الدرجة، وقيمة إنسانية لا تقدر بثمن، تجابه دعاة التطرف والإرهاب ورمزا تملؤه المحبة والتسامح والوئام. وهذه اللوحة التي تعد الأغلى في العالم، بما تحمله من تفاصيل وجمال إبداعي لا يوجد له مثيل في الفن التشكيلي، والتي كانت أحد أهم 20 عملاً إبداعياً في تاريخ البشرية، صورت المسيح كما رسمه دافنشي مطلع القرن السادس عشر الميلادي، جالساً وهو يرتدي لباساً من عصر النهضة، رافعاً يده اليمنى في وضعية منح البركة، في حين يحمل في يده اليسرى مفتوحة كرة من الكريستال البلوري ترمز إلى الكون والسماء. وقد بيعت ممتلكات تشارلز تحت إشراف حكومة الكومنولث الإنجليزي، وفي عام 1651 تم بيع اللوحة لتسوية الديون، ولكن أعيدت إلى تشارلز الثاني في عام 1660 وكانت ضمن مقتنيات قصر وايت هول في عام 1666م. من ثم ورثها جيمس الثاني، ويرجح أنها ذهبت بعد ذلك إلى صديقته كاترين سيدلي، كونتيسة دورتشستر، وقد أنجبا ابنة أصبحت الزوجة الثالثة لجون شيفيلد، الدوق الأول لباكنغهام ونورمانبي، الذي قام ابنه، السير تشارلز هربرت شيفيلد، وقد حمل لقب البارونيت الأول، ببيع اللوحة في مزاد عام 1763 إلى جانب الأعمال الفنية الأخرى من بيت باكنغهام، عندما تم بيع المبنى لجورج الثالث. اختفت اللوحة بعد ذلك إلى أن اشتراها جامع اللوحات البريطاني، فرانسيس كوك، وهو نبيل وأحد أغنياء إنجلترا، وذلك في عام 1900، وقد ضمها لمجموعاته الفنية في دوتي هاوس في ريتشموند، ومنذ ذلك الحين كانت اللوحة موضع اهتمام العالم والخبراء والمختصين بأعمال دافنشي. إن احتضان أبوظبي هذه اللوحة العالمية سيشكل علامة فارقة ومكسباً ثقافياً كبيراً ليس فقط للإمارات وإنما للعالم أجمع، ضمن تلك الرسائل الراقية التي أرادت أبوظبي إيصالها للعالم أجمع في التسامح ونبذ التطرف ومواجهة كافة أشكال التعصب والإرهاب، ولجعل الفن والثقافة رسالة إنسانية بالدرجة الأولى، وجذب اهتمام العالم إلى لوحة فنية نادرة لا تقدر بثمن، بحيث يكون متحف اللوفر في أبوظبي وجهة سياحية وثقافية وصرحاً حضارياً ذا جاذبية استثنائية. إن هذا النظرة إلى الفن والعالم من هذا الأفق الإنساني المتسامي لم يكن بطبيعة الحال رائقاً لكيانات صغيرة في المنطقة وذات نظرة ضيقة أنفقت ملياراتها على دعم الإرهاب بكافة أشكاله، وبالأخص الإعلام الإرهابي، والتي يسوءها جداً أن ترى الإمارات تقتني عملاً فنياً خالداً يرمز إلى المحبة والتسامح، فيما هم يقترفون أسوأ الممارسات في حق الاعتدال والتسامح والسلام. إن الإمارات تزرع كل يوم الأمل في العالم، مبيّنة أن التسامح هو الطريق الصحيح نحو المستقبل، سواء كان ذلك بتلاقي وحوار الثقافات والأعمال الفنية التي تحمل في طياتها الرسائل الإنسانية، أو الرعاية الإنسانية لثقافة الانفتاح والتسامح وثقافة التعارف الإيجابي بكافة أشكالها. والأهم من ذلك كله أن الإمارات نزعت عن لوحة سلفاتور مُندي الملكية الفردية لتصبح ملكاً للإنسانية جمعاء ورمزاً للتسامح والأخوة الإنسانية والسلام.