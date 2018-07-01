التعليم والرأي العام تاريخ النشر: الإثنين 02 يوليو 2018 «إن رصيد أي أمة متقدمة هو أبناؤها المتعلمون، وأن تقدم الشعوب والأمم، يُقاس بمستوى التعليم وانتشاره».. تلك إحدى الأقوال الخالدة للمغفور له، الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي رسمت طريق التعليم في الدولة منذ إنشائها. وبناء عليه تقوم وزارة التربية والتعليم على مر العقود بتصميم وتنفيذ كافة الخطط الاستراتيجية لتحقيق الأهداف الموضوعة وفي مقدمتها تطوير العملية التعليمية لتواكب متغيرات العصر واحتياجات سوق العمل وتوفير بيئة التعليم المناسبة للطلبة والتي تتضمن المناهج والمباني المدرسية والوسائل التعليمية والمعلمين وغيرها. ولا ريب أن التعليم يحظى بقدر كبير من اهتمام الحكومة وأولياء الأمور، وذلك رغبة من الطرفين في إعداد وتأهيل الطالب الإماراتي المتميز محلياً وعالمياً. ولكن الملاحظ في الشهور الأخيرة تنامي موجة من السخط وعدم الرضا الواضح من العديد من أولياء الأمور على مجريات العملية التعليمية وسياسة وزارة التربية والتعليم في العديد من المجالات. ولكن دعونا أولاً نتفق على حقيقتين مهمتين. الحقيقة الأولى أن الغالبية العظمى من شعوب دول العالم غير راضية بدرجة كبيرة عن التعليم في بلدانها وبدرجات متفاوتة حتى في ظل تغير السياسات التعليمية هناك. والحقيقة الثانية أننا لا ننكر الرغبة الوطنية لكل من تولى أو سيتولى دفة وزارة التربية والتعليم في الإمارات في تطوير التعليم وتوفير البيئة المناسبة للطالب، على الرغم من «إرث» التحديات التي يتسلمها كل وزير من الذي يسبقه، والتي تتطلب سنوات لمعالجتها والقضاء عليها. تلك بعض الأمثلة من الشكاوى والانتقادات المتنامية بصورة ملحوظة منذ شهور طويلة من جانب مختلف فئات مواطني الدولة ضد وزارة التربية والتعليم، وهو الأمر الذي يندر حدوثه في مجتمع الإمارات. وهنا يقع على عاتق الوزارة عبء التصدي بكل شفافية وبصورة مباشرة لانتقادات وشكاوى الرأي العام في الدولة مثلما يحدث في الدول المتقدمة، ولكي نتجنب المزيد من الاحتقان والتوتر في أوساط أولياء الأمور وحتى لا تسقط مقولة: الطالب أولًا.