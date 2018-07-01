الأدوية والعقاقير الطبية في حقيبة المسافر تاريخ النشر: الإثنين 02 يوليو 2018 مع اقتراب موسم العطلات من ذروته، أصدرت الجهات الحكومية الرسمية في العديد من دول العالم تحذيرات لمواطنيها فيما يتعلق باصطحاب الأدوية والعقاقير الطبية أثناء سفرهم خارج دولهم. فعلى سبيل المثال، أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تحذيراً لمواطنيها، بدايةَ الشهر الماضي، بالاحتراس من أن بعض الأدوية شائعة الاستعمال في بريطانيا، تُصنّف في دول أخرى كأدوية لا تصرف إلا بوصفة طبية (Controlled Drugs)، أو ضمن ما يعرف في عالم الطب بـ«جداول المخدرات»، وهو ما قد يعرِّض المسافر الذي يحمل معه مثل هذه الأنواع من الأدوية والعقاقير الطبية للمساءلة القانونية، بدءاً من الغرامات المالية وحتى عقوبة السجن. ففي اليابان مثلاً، يمنع جلب بعض الأدوية الشائعة المحتوية على مادة «بسودو-إفدرين» (Pseudoephedrine) والتي تستخدم في علاج أعراض نزلات البرد والزكام، وهي موجودة في بعض الماركات الشهيرة، مثل «الفيكس» و«السودافيد»، والتي تصرف من دون وصفة طبية في دول أخرى. وعلى المنوال نفسه، في إحدى دول الخليج تعتبر بعض أدوية علاج نزلات البرد والزكام، أو أدوية الكحة والسعال، من الأدوية التي لا تصرف إلا بوصفة طبية، وعلى من يرغب في إدخالها لهذه الدولة أن يحمل معه وصفة طبية لها. وبخلاف نوعية أو مكونات العقار الطبي، تفرض بعض الدول تشريعات تحدد كمية الأدوية التي يمكن للمسافر أن يصطحبها معه، ففي كوستاريكا مثلًا، لا يسمح للمسافر أن يحمل معه كمية من الأدوية والعقاقير الطبية أكثر من الكمية التي يحتاجها فقط خلال فترة زيارته للبلاد، مع وصفة طبية من الطبيب المعالج تحدد الجرعة اليومية والكمية التي يحتاجها المريض خلال فترة الزيارة. وفي الصين، وبغض النظر عن نوعية الدواء أو مكوناته أو كميته، يجب أن يحمل المسافر معه دائماً وصفة طبية، بينما تصدر دول مثل تركيا والهند وباكستان، قائمة بالأدوية الممنوع على المسافرين جلبها معهم. ولتجنب الوقوع في مشاكل قانونية أو دفع غرامات مالية كبيرة، يمكن تلخيص النصائح التي يجب على المرضى المسافرين لدول خارج دولهم اتباعها، وهي: أولاً: مراجعة الطبيب المعالج قبل بضعة أسابيع من السفر، للحصول على وصفة طبية –حديثة- للأدوية والعقاقير التي سيستخدمها المريض أثناء سفره، مع تحديد الكمية التي سيحتاجها، والتأكد من عدم احتواء أي منها على مكونات ممنوعة في الدول الأخرى. ثانياً: يفضل أن تذكر الأسماء العلمية، وليست التجارية، للأدوية المستخدمة، لتسهيل التدقيق عليها في نقاط التفتيش الجمركية، ولتسهيل الحصول على بديل محلي باسم تجاري مختلف، في حال فقدت أو تلفت الأدوية الأصلية. ثالثاً: وضع الأدوية في علبها الأصلية، والتي دائماً ما تحمل على خارجها الاسم العلمي للعقار، ومكوناته الفعالة، مع حملها في حقيبة اليد، وربما وضع كمية احتياطية في حقيبة الشحن، في حال فقدت حقيبة اليد. رابعاً: الالتزام بإرشادات حفظ وتخزين العقار المعني، حيث تتطلب بعض الأدوية إبقاءها مبردة باستمرار طول الوقت، كالأنسولين مثلًا، بينما تتطلب أدوية أخرى عدم تعريضها لأشعة الشمس المباشرة. خامساً: إذا كان الشخص يعاني حالة صحية خطيرة، أو مصاباً بمرض نادر يتطلب تدخلاً طبياً خاصاً، فمن المفضل أن يحمل معه تقريراً طبياً يُفصّل حالته، وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ الصحية التي قد يتعرض لها. وتعتبر سفارة البلد الذي يرغب الشخص في السفر إليه، مصدراً جيداً للمعلومات المتعلقة بالتشريعات والقوانين التي تحكم اصطحاب الأدوية والعقاقير الطبية مع المسافرين، ويمكن طلب هذه المعلومات عند تقديم طلب تأشيرة الدخول، أو بالبحث على موقع سفارة أو وزارة خارجية البلد المعني على الإنترنت. كما يمكن مراجعة وزارة الخارجية لبلد المسافر، أو التواصل مع سفارته في بلد الوجهة. وتوجد بعض المواقع على شبكة الإنترنت يمكن للمسافرين مراجعتها قبل السفر، مثل: https://travelhealthpro.org.uk/factsheet/43/medicines-abroad، التابع للحكومة البريطانية، وإن كان للأسف غالبية هذه الموقع هي حالياً باللغة الإنجليزية فقط.