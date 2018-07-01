التعليم المهني والتقني ومواكبة احتياجات سوق العمل تاريخ النشر: الأحد 01 يوليو 2018 تماشياً مع جهود الدولة الرامية إلى تطوير منظومة التعليم المهني والتقني وتكثيف الجهود الرامية إلى تحسين مخرجاته والعمل على نشر ثقافة أهميته بين الأجيال الناشئة، أقام مركز التعليم والتطوير المهني، التابع لمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، مؤخراً حفل تخريج دفعة «عام زايد»، الدفعة الحادية عشرة، والبالغ عددها 160 طالباً، والتي تضم خريجي تخصص الكهرباء والميكانيكا العامة وميكانيكا السيارات والإطفاء، الذين أنهوا تدريبهم العملي في شركات ومؤسسات وطنية عدة، ويأتي هذا انعكاساً لقناعة الدولة الراسخة بأن التعليم المهني والتقني هو مطلب رئيسي لتحقيق تطلعات التنمية، والبوابة الأساسية لعبور الكوادر البشرية المواطنة إلى شتى المجالات بما يعزز مشاركتهم بفاعلية في تحقيق النهضة التنموية التي تخوضها الدولة على مختلف الصعد، حيث يعتبر دعم التعليم المهني والتقني والتنسيق بين مخرجاته ومتطلبات سوق العمل مكوناً أساسياً من مكونات العمل التنموي الشامل بالدولة، الذي يسير وفق استراتيجيات وخطط ورؤى مستقبلية طويلة الأمد، تتجسد في «رؤية الإمارات 2021»، و«مئوية 2071» التي تقوم في الأساس على بناء كفاءات بشرية مؤهلة، قادرة على المنافسة، بإمكانها تسريع خطى الدولة نحو تنويع مداخلها والتحول للاقتصاد المعرفي، ما يمهد الطريق أمام المسيرة التنموية للدولة. ومن الجلي لمتابعي المسيرة التنموية لدولة الإمارات أنها لا تسير في خطاها نحو الاقتصاد المعرفي واستدامة النمو بمعزل ومنأى عن تطورات وتوجهات العالم من حولها، بل تحرص الإمارات بشكل دائم على أن تواكب كل المستجدات التي يشهدها العالم، هذا بالإضافة إلى طموح الدولة بتعزيز تنافسيتها على مستوى عالمي، وهذا ما دفعها لأن تهتم بالتعليم التقني والمهني الذي التفتت إليه أنظار العالم في السنوات الأخيرة، لأنه فاعل أساسي في دفع عجلة الحياة الاقتصادية والاجتماعية وأحد الروافد الأساسية في إعداد الكوادر الوطنية الماهرة القادرة على المنافسة على الصعد كافة وتلبية احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة بما يؤدي إلى خفض نسبة البطالة وتحسين دخل الفرد ومستوى معيشته، بالإضافة إلى دوره في تلبية الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ خطط التنمية، وكذلك تعزيز تنافسية الدولة في سوق العمل الخارجي. بالإضافة إلى ما سبق، فإن التعليم المهني والتقني يشكل ضرورة لمواكبة خطط الدولة نحو بناء قاعدة صناعية كبيرة والتوسع في خصخصة العديد من القطاعات المهمة التي أصبحت تتطلب عمالة نوعية ماهرة تمتلك أدوات المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة. وخريجو مراكز التأهيل المهني والفني في الدولة، وبما يتلقونه من تدريب وتأهيل، يشكلون رافداً مهماً لإمداد المؤسسات الصناعية باحتياجاتها من الموارد البشرية المدربة عملياً. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية