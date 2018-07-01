حول «صفقة القرن»

تاريخ النشر: الأحد 01 يوليو 2018

التزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصمت بشأن كشف خطته للسلام الرامية إلى إبرام اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، مؤكداً إحراز تقدم في المنطقة عند لقائه مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في واشنطن. لكن ما الذي تريده الإدارة الأميركية من جولة صهر الرئيس جاريد كوشنر لبعض الدول العربية علاوة على إسرائيل؟ وهل المنطقة مستعدة لاستقبال «الصفقة الكبرى» التي تحدث عنها ترامب طويلاً دون أن يفصح عنها؟

الولايات المتحدة ليست دولة محايدة حتى تضطلع بدور الوساطة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، فهي التي أعلنت القدس عاصمةً لإسرائيل منتهكةً بذلك كل القرارات الدولية السابقة، وهي التي أوقفت كل المساعدات عن الفلسطينيين، وأوقفت كل الالتزامات الأميركية المالية تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الدولية التي ترعى شؤون اللاجئين الفلسطينيين.

انحياز الولايات المتحدة لإسرائيل واضح، فهي تدافع عن الدولة العبرية في كل المحافل الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن ومؤسسات الأمم المتحدة، وترفض إعطاء المجتمع الدولي (ممثلا في مؤسسات الأمم المتحدة) حقَّ تشكيل لجان تحقيق دولية في جرائم إسرائيل.

العرب يعرفون بأن إسرائيل تسعى لإشعال الصراع الطائفي في المنطقة، وهي التي تدعم الإرهاب، وتحاول التطبيع مع بعض الدول العربية والإسلامية، في الوقت الذي تكثف فيه عملية مصادرة الأراضي الفلسطينية، وتواصل توسعها الاستيطاني، وتمعن في محاولاتها إخضاع الفلسطينيين وقهر إرادتهم الوطنية.

ومع كل ذلك يخرج علينا الرئيس الأميركي بـ«صفقة القرن»، والتي يقال إنها تتضمن إيجاد وطن بديل للفلسطينيين عبر أخذ أراضي من الجوار العربي مساحتها ثلاث أضعاف مساحة غزة، مقابل أراض فلسطينية في صحراء النقب كبديل.. كما تنوي أميركا إقامة مطار وميناء في قبرص ومحطات تحلية مياه وطاقة شمسية لإعادة إعمار غزة. وكما يقال، فقد اقترحت الصفقة توطين الفلسطينيين في البلاد العربية التي يقيمون فيها، وثمة احتمال لتوطينهم هناك بدلاً من الضفة الغربية.

وبذلك تستولي إسرائيل على جميع الأراضي العربية في فلسطين ولا تمنح العرب أي شيء في المقابل سوى ضمان استقرار بعض الدول العربية وأمنها.

والأغرب من ذلك أن عبء تمويل «الدولة الجديدة» للفلسطينيين سيكون على عاتق دول الخليج العربية، رغم أن بعضها تعاني حالياً من عجوزات في ميزانياتها بسبب انخفاض أسعار النفط.

لذلك لا غرابة في رفض القيادة الفلسطينية لهذا المشروع، حيث صرّحت بأن «صفقة القرن» قد أُحبطت لأنها قامت أساساً على فكرة تحويل القضية الفلسطينية إلى قضية إنسانية، فالتمسك الفلسطيني بالثوابت، وكذلك الموقف العربي الرافض لتجاوز الشرعية الدولية، أحبطا هذه الصفقة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، توصلا إلى اقتناع بأن لا فائدة من طرح «صفقة القرن» في ظل الرفض الفلسطيني لها من جهة وامتناع الأطراف العربية ذات الصلة عن قبولها علناً أو ممارسة ضغط على الفلسطينيين لقبولها.

وأخيراً نحيي الشعب والقيادة الفلسطينيين وكل الدول العربية التي عارضت «صفقة القرن».