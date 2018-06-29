جهود متواصلة لتطوير البنية التحتية تاريخ النشر: السبت 30 يونيو 2018 حاز قطاع البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في السنوات الأخيرة، اهتماماً استثنائياً انعكس في حجم الاستثمارات والتمويل الموجه لهذا القطاع، والعمل الدؤوب على تزويده بالمقومات كافة، وتوفير النظم والتقنيات والتكنولوجيات وفق أحدث المعايير الدولية، ما يؤهله لأن يكون محط أنظار رؤوس أموال المستثمرين، ويعزز مشاركته ودوره في خطط الدولة التنموية. وبفضل جهود الدولة المتواصلة لتوفير بنية تحتية عالمية تلاقي طموحاتها وتتناسب مع خططها الاستراتيجية، غدت الإمارات اليوم من أنشط الأسواق الإقليمية والعالمية على صعيد تطوير البنية التحتية في قطاعات الاتصالات والطاقة والطرق والمواصلات والمطارات والموانئ، كما أنها تتمتع بتجربة عمرانية هي الأسرع إنجازاً ونمواً على مستوى العالم، فضلاً عن حصولها على المركز الأول عالمياً، وللمرة الرابعة على التوالي، في مجال جودة الطرق، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن منتدى دافوس الاقتصادي لعام 2016/ 2017. ويعود الفضل في ذلك إلى السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة لتحقيق أفضل المستويات التنموية، في الوقت الذي تعاني فيه اقتصادات العالم تحديات عدة أدت إلى حالة من تباطؤ معدلات النمو. ولا تزال الإمارات تواصل جهودها لدعم القطاع وتعزيز نموه، وفي هذا السياق، بلغت قيمة عقود البنية التحتية في الإمارات، خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 12.1 مليار درهم (3.3 مليار دولار)، بحسب دراسة لشركة «بي إن سي نتوورك» المختصة في إدارة ومتابعة المشاريع. وتأكيداً على رؤيتها، وتأدية لدورها التنموي الذي تضطلع به إقليمياً وعالمياً، من تشجيع الاستثمار الدافع لتحقيق التنمية وإزالة المعوقات المختلفة، والاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة، ودعم وتمويل المشاريع ذات الأثر الاقتصادي، شاركت الإمارات في الاجتماع السنوي الثالث لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي عقد خلال الفترة من 25 إلى 26 يونيو الجاري في الهند، بحضور محافظي وممثلي الدول الأعضاء في البنك، إلى جانب المراقبين من الشركاء الدوليين، إذ هدف الاجتماع إلى وضع استراتيجية للتعاون بين الدول الآسيوية لتطوير مشاريع البنية التحتية في هذه الدول، وتحفيز رأس المال الخاص من أجل الاستثمار في البنية التحتية في الدول الآسيوية. ويعدّ مدى تطور البنية التحتية لأي دولة مقياساً دقيقاً لمتانة الأوضاع الاقتصادية وحركة عجلة الإنتاج ونشاط البيئة الاستثمارية فيها، ولذا وضعت الإمارات تطوير بنيتها التحتية مطلباً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وبوابة العبور نحو مزيد من النجاحات والإنجازات، وأهم ما يميز طموحاتها في هذا الصدد أنها تستند إلى قواعد صلبة أسست لها عبر سنوات من العمل الجاد القائم على التخطيط الممنهج، وبالفعل أثرت البنية التحتية في اقتصاد الدولة بشكل ملحوظ، وساهمت في دعم كل القطاعات الاقتصادية عن طريق تزويدها بالعديد من المشاريع التنفيذية والتشغيلية، التي ساهمت في دعم الإنتاج الفردي والصناعي ووفرت فرص عمل للأفراد، وأصبحت البنية التحتية المتطورة عنواناً لنهضة دولة الإمارات الاقتصادية والتنموية والحضارية، وهذا ما يجعل الدولة تزخر بشكل متواصل بعدد هائل من المشروعات الضخمة في المجالات كافة، ولا يزال من المتوقع أن يشهد هذا القطاع الواعد طفرة نمو استثنائية بفضل المشاريع الاستثمارية التي يجري تنفيذها في المرحلة المقبلة، والتي من أبرزها استعدادات «إكسبو دبي 2020». ـ ـ ـ ـ ــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتييجية.