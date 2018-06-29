أميركا.. لا وجود لأزمة هجرة تاريخ النشر: السبت 30 يونيو 2018 في غضون أشهر قليلة فقط، تحولت صورة الولايات المتحدة من صورة بلد ينافح عن الحياة والحرية والبحث عن السعادة، إلى صورة بلد يفصل الأطفال عن ذويهم ويضعهم في أقفاص. والمذهل في هذا التحول أنه لا يمثل رداً على أي مشكلة حقيقية. فالتدفق الجماعي لـ«القتلة والمغتصبين» الذي يتحدث عنه ترامب، وموجة الجريمة التي يرتكبها المهاجرون هنا (واللاجئون في ألمانيا، كما يظن)، هي أشياء لا وجود لها في الواقع، بل هي مجرد تخيلات وتوهمات تُستخدم لتبرير تجاوزات حقيقية. إنه أمر يذكّرني بتاريخ معاداة السامية، وهي قصة أحكام مسبقة غذّتها أساطير انتهت بالإبادة الجماعية. لكن لنتحدث عن الهجرة الأميركية المعاصرة أولاً وكيف تشبه تلك التوهمات. الواقع أن هناك جدلاً تقنياً جداً بين علماء الاقتصاد حول ما إن كان المهاجرون من ذوي المستويات التعليمية المتدنية يمارسون تأثيراً سلبياً على أجور العمال المولودين في أميركا من ذوي المستويات التعليمية المنخفضة (معظم الباحثين يرون أنه ليس لهم أي تأثير). غير أن هذا الجدل لا يلعب أي دور في سياسات ترامب. وبالمقابل، تعكس هذه السياسات رؤية لمدن أميركية يجتاحها مهاجرون عنيفون، وهي رؤية ليس لها علاقة بالواقع. إذ برغم ارتفاع صغير في 2004، فإن الجريمة العنيفة في أميركا باتت في مستويات منخفضة تاريخياً، حيث عادت معدلات جرائم القتل إلى حيث كانت في بداية الستينيات (والجريمة في ألمانيا أيضاً توجد في مستويات منخفضة تاريخياً). ولهذا، فـ«المذبحة» التي يتحدث عنها ترامب إنما هي شيء من وحي الخيال. لكن ذلك أمر ينبغي ألا يفاجئنا، لأن الإحصاءات تُظهر أن احتمالات ارتكاب المهاجرين، شرعيين وغير شرعيين، لجرائم هي أقل بكثير مقارنة بالمولودين في الولايات المتحدة. وبالتالي فإن إدارة ترامب تقوم بإرعاب الأسر والأطفال، رداً على أزمة لا وجود لها. لكن من أين يأتي كره المهاجرين والخوف منهم؟ الواقع أن الكثير منه يبدو خوفاً من المجهول: فأكثر الولايات الأميركية معاداة للمهاجرين يبدو أنها أماكن لا يكاد يعيش فيها أي مهاجرين، مثل ويست فرجينيا. لكن هذه الكراهية القوية للمهاجرين ليست مجرد خشونة وجلف ريفي. فالكثير من التمويل الذي يذهب لمنظمات مناوئة للمهاجرين يأتي من مؤسسات يسيطر عليها مليارديرات يمينيون. لكن، لماذا ينتهي الأمر بأشخاص أغنياء وناجحين إلى كره المهاجرين؟ أحياناً أجدني أفكر في المعلق التلفزيوني «لاو دوبز»، الذي كنتُ من المعجبين به في أوائل العقد الأول من هذا القرن، قبل أن يصبح أحد أشد المعادين للهجرة والمهاجرين. الحقيقة أنني لا أعرف ما الذي يدفع مثل هؤلاء الأشخاص إلى معاداة المهاجرين، لكن سبق أن شاهدنا هذا الفيلم من قبل، في تاريخ معاداة السامية. فما يجري بخصوص معاداة السامية هو أنها لم تكن أبداً تتعلق بأي شيء فعله اليهود في الواقع، وإنما كانت دائماً تتعلق بأساطير مغرضة، مبنية على قصص مفبركة بشكل متعمد، تتم إشاعتها ونشرها بشكل ممنهج من أجل إثارة الكراهية. وعلى أي حال، فالشيء المهم الذي ينبغي فهمه هو أن المواقف التي تتبناها بلادنا الآن لا تمثل رد فعل مفرط ومبالغ فيه، إذ ليست ثمة أزمة هجرة، وليست ثمة أزمة لجرائم المهاجرين.. كلا، إن الأزمة الحقيقية هي وجود كراهية غير معقولة وليس لها علاقة بأي شيء فعله الضحايا. *كاتب أميركي حائز على جائزو نوبل في الاقتصاد يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»