رسالة الإمارات في نشر قيم التسامح والتعايش

يوماً تلو الآخر تجدد دولة لإمارات العربية المتحدة العهد وتقدم براهين جديدة على أنها وطن التسامح والتعايش، صاحبة المبادئ المعتدلة، ذات التجربة الحضارية الفريدة، الأرض التي تحتضن أكثر من 200 جنسية، ينعم أبناؤها جميعاً ببيئة مثالية من التناغم، تزخر بمقومات العيش الكريم والسعادة، وقيم العدالة والمساواة والاحترام وقبول الآخر، واستكمالاً للرسالة الإنسانية السامية التي حملتها دولة الإمارات على عاتقها، المعنية بنشر قيم التسامح والتعايش على مستوى العالم أجمع، أعلن المعهد الدولي للتسامح التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إطلاق القمة العالمية للتسامح، المقرر عقدها بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح، وذلك يومي 15 و16 نوفمبر المقبل في دبي، تحت شعار «تحقيق المنفعة الكاملة من التنوع والتعددية: مجال حيوي للابتكار والعمل المشترك»، حيث تستهدف القمة إبراز المكانة الرائدة للإمارات، كدولة داعمة لتأصيل قيم التسامح والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان، كما تسعى لبناء عالم عادل ومنصف وغير متحيز للون أو عرق.
وتأتي القمة العالمية للتسامح كأول حدث عالمي من نوعه يعالج قضايا التسامح والسلام والتعدد الثقافي بين البشر، وستعقد تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتستضيف أكثر من 1000 شخصية رفيعة المستوى. وتعد القمة العالمية للتسامح بمثابة شعاع يُنشَر وسط عالم مليء بالصراعات، تعمّه حالة من العنف وتحفّه المخاوف من انتشار الجماعات الإرهابية بأفكارها المتطرفة التي تهدد مستقبل أبنائنا وأوطاننا من كل صوب. ومن المؤكد أن القمة العالمية للتسامح تستوحي أفكارها وتستمد أسسها من قيم مؤسس الدولة القائد الحكيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسس دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من أربعة عقود استناداً إلى نموذج تنموي فريد من نوعه مكّنها من أن تسبق غيرها من الدول بسنوات وعقود ووصلت بفضله إلى المكانة الإقليمية والدولية التي تتبوؤها اليوم على مختلف الصعد، ولقد كانت قيم التسامح والتعايش والتناغم بين أفراد وطبقات المجتمع المختلفة هي السمة الرئيسية والنكهة التي تميز النموذج الإماراتي. وإيماناً بأهمية تلك القيم في المسيرة التنموية للدولة، ودورها في تحقيق التلاحم المجتمعي، سارت القيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على هذا النهج الوسطي المعتدل، وتواصلت الجهود التي من شأنها ترسيخ قيم التسامح والتعايش إلى أن غدت الإمارات، وعن جدارة، أرض التسامح والتعايش والقبلة المفضلة للجميع بشهادة التقارير الإقليمية والدولية.
وتأتي القمة العالمية للتسامح لتترجم بوضوح السياسة التي تنتهجها الإمارات في معالجة خطاب التحريض على العنف، والتي تتسم بالواقعية وبوضوح الهدف، وتقوم على قوانين وتشريعات ثابتة، حرصاً منها على نشر قيم التسامح والوسطية وقبول الآخر والحوار، لاسيما في عقول الشباب. وقد تعددت صور جهود الدولة في هذا الصدد ما بين إصدار تشريعات، كان من أهمها قانون مكافحة التمييز والكراهية، وكذلك تخصيص وزارة للتسامح في خطوة غير مسبوقة عالمياً، فضلاً عن الدور الريادي للدولة في مختلف محافل الحوار والتقارب بين الأديان والثقافات متسلحة بسماحة الدين الإسلامي الحنيف، وأصالة القيم العربية النبيلة، ما يجعلها قادرة على الحفاظ على مكانة الإمارات المشرقة كعاصمة إقليمية وعالمية للتسامح والتعايش يُشار إليها بالبنان، وحصناً منيعاً أثبت جدارته في التصدي لنزعات التشدد والتطرف.
عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية