رسالة الإمارات في نشر قيم التسامح والتعايش تاريخ النشر: الجمعة 29 يونيو 2018 يوماً تلو الآخر تجدد دولة لإمارات العربية المتحدة العهد وتقدم براهين جديدة على أنها وطن التسامح والتعايش، صاحبة المبادئ المعتدلة، ذات التجربة الحضارية الفريدة، الأرض التي تحتضن أكثر من 200 جنسية، ينعم أبناؤها جميعاً ببيئة مثالية من التناغم، تزخر بمقومات العيش الكريم والسعادة، وقيم العدالة والمساواة والاحترام وقبول الآخر، واستكمالاً للرسالة الإنسانية السامية التي حملتها دولة الإمارات على عاتقها، المعنية بنشر قيم التسامح والتعايش على مستوى العالم أجمع، أعلن المعهد الدولي للتسامح التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إطلاق القمة العالمية للتسامح، المقرر عقدها بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح، وذلك يومي 15 و16 نوفمبر المقبل في دبي، تحت شعار «تحقيق المنفعة الكاملة من التنوع والتعددية: مجال حيوي للابتكار والعمل المشترك»، حيث تستهدف القمة إبراز المكانة الرائدة للإمارات، كدولة داعمة لتأصيل قيم التسامح والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان، كما تسعى لبناء عالم عادل ومنصف وغير متحيز للون أو عرق. وتأتي القمة العالمية للتسامح كأول حدث عالمي من نوعه يعالج قضايا التسامح والسلام والتعدد الثقافي بين البشر، وستعقد تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتستضيف أكثر من 1000 شخصية رفيعة المستوى. وتعد القمة العالمية للتسامح بمثابة شعاع يُنشَر وسط عالم مليء بالصراعات، تعمّه حالة من العنف وتحفّه المخاوف من انتشار الجماعات الإرهابية بأفكارها المتطرفة التي تهدد مستقبل أبنائنا وأوطاننا من كل صوب. ومن المؤكد أن القمة العالمية للتسامح تستوحي أفكارها وتستمد أسسها من قيم مؤسس الدولة القائد الحكيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسس دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من أربعة عقود استناداً إلى نموذج تنموي فريد من نوعه مكّنها من أن تسبق غيرها من الدول بسنوات وعقود ووصلت بفضله إلى المكانة الإقليمية والدولية التي تتبوؤها اليوم على مختلف الصعد، ولقد كانت قيم التسامح والتعايش والتناغم بين أفراد وطبقات المجتمع المختلفة هي السمة الرئيسية والنكهة التي تميز النموذج الإماراتي. وإيماناً بأهمية تلك القيم في المسيرة التنموية للدولة، ودورها في تحقيق التلاحم المجتمعي، سارت القيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على هذا النهج الوسطي المعتدل، وتواصلت الجهود التي من شأنها ترسيخ قيم التسامح والتعايش إلى أن غدت الإمارات، وعن جدارة، أرض التسامح والتعايش والقبلة المفضلة للجميع بشهادة التقارير الإقليمية والدولية. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية