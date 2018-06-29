أصداء جولة كوشنر

تاريخ النشر: الجمعة 29 يونيو 2018

رغم أن الإدارة الأميركية لم تعلن بعد عن خطتها لصفقة القرن، لا قبل جولة كوشنر صهر ترامب في دول المنطقة ولا عقبها، فإن الجولة أحدثت أصداء مهمة سواء في العواصم العربية، أو في إسرائيل أو في رام الله (مقر السلطة الفلسطينية). نبدأ من القاهرة؛ فبعد اجتماع الرئيس السيسي بكوشنر والوفد المرافق له، أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً تضمن ما يلي: أولاً، أن الرئيس المصري أكد لكوشنر أن مصر مصممة على أن يكون حل النزاع على أساس حل الدولتين. ثانياً، أن مصر متمسكة بقيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967. ثالثاً، أن مصر متمسكة بأن تكون مدينة القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

ومن الواضح أن الموقف المصري المذكور كان موضع اتفاق مسبق مع العواصم العربية المهمة، بدليل أن البيانات التي خرجت من العواصم التي زارها كوشنر كانت مطابقة للموقف المصري.

أما الاتجاه الثاني للموقف الفلسطيني، فعبر عنه صائب عريقات كبير المفاوضين ونبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس، وقد بقي رافضاً للصفقة الأميركية التي لم يعلن عنها بعد، ورأى صائب عريقات أن إدارة ترامب تريد التخلص من القيادة الفلسطينية برئاسة محمود عباس المتمسك بالثوابت الفلسطينية، وأن تحل محلها قيادة جديدة، فيما هاجم أبو ردينة الخطة الأميركية، وقال إن صفقة القرن تحولت إلى صفقة غزة، وإن الهدف من الخطة الأميركية هو القضاء على الهوية الفلسطينية وسحق التطلع الفلسطيني لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

أما ردود الفعل الإسرائيلية، فتمثلت في رصد معنى إدلاء كوشنر بحديث لمجلة «القدس»، ورأت صحيفة «إسرائيل هيوم» أن كوشنر بهذا الحديث يخاطب الشعب الفلسطيني من فوق رأس عباس، رغم أنه أكد في نفس الحديث استعداده لمواصلة المباحثات مع عباس. ومن ناحية ثانية، قالت صحيفة «هآرتس»، إن عباس وزملاءه في القيادة استمدوا تشجيعاً كبيراً من قول كوشنر للصحيفة الفلسطينية بأن القادة العرب أكدوا تصميمهم على حل الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.