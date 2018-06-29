اقتصاد ترامب

تاريخ النشر: الجمعة 29 يونيو 2018

يتصور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تولى السلطة عندما كانت البطالة في الولايات المتحدة عند أدنى مستوياتها في عشرة أعوام، أن «يديه كانتا مغلولتين»، لأنه عندما تولى مهام منصبه، كان الاقتصاد يسجل تراجعاً. لكن ذلك ليس صحيحاً على الإطلاق، ولا يعني تكرار الأمر أنه علينا أن نصدق أموراً خاطئة.

خلال 45 عاماً الماضية، ورث رئيس واحد اقتصاداً أفضل مما ورث ترامب، فعندما تولى بوش الأب، الذي وصل السلطة في نهاية الفقاعة التكنولوجية، كانت معدلات البطالة عند 4.2٪. ورغم ذلك، كان ترامب أفضل حظاً، إذ إن فترته الرئاسية لم تبدأ عند نهاية التوسع الاقتصادي. وإنما على النقيض، تواصلَ التعافي البطيء والمستقر الذي أطلقه الرئيس السابق باراك أوباما بحُزَم التحفيز الاقتصادي، في ظل إدارة ترامب، وإن كان ببطء واستقرار أقل قليلاً. وفي الواقع أضاف الاقتصاد 3.5 مليون وظيفة خلال الأشهر الـ16 الأخيرة من رئاسة أوباما، مقارنة بنحو 3 ملايين وظيفة فقط خلال الأشهر الـ16 الأولى من إدارة ترامب.

والحقيقة أنه حتى الآن على الأقل، فإن الإنجاز الذي يحمل توقيع الرئيس ترامب هو خفض الضرائب على الشركات بقيمة 1.5 تريليون دولار، والذي أدى غالباً إلى زيادة التوزيعات النقدية للمساهمين. ويرى المنتقدون أن ذلك لن يدعم الاقتصاد بشكل كبير، لأن المستثمرين الأثرياء لا يميلون إلى إنفاق مزيد من الأموال. غير أن المؤيدين يأملون في أن يؤدي الخفض إلى زيادة الاستثمارات التجارية.

مات أوبرين

كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»