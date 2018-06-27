حضارة الإمارات العريقة تاريخ النشر: الخميس 28 يونيو 2018 الكشوف الأثرية الأخيرة التي توصل إليها علماء الآثار، وأزاحت النقاب عن أقدم قرية معروفة في جزيرة مروح تعكس الوجه الحضاري للإمارات، ليس فقط لأن هذه القرية تعتبر من أقدم التجمعات البشرية، وإنما أيضاً لأنها أظهرت سمات الرقي والتحضر للسكان الذين كانوا يعيشون عليها، فقد عرف عنهم النظام، حيث كانوا يقسمون بيوتهم إلى غرف مع مساحات خاصة لإعداد الطعام، منفصلة عن أماكن تربية الحيوانات، كما كانت تصميماتهم في البناء متشابهة ومتناسقة بدرجة كبيرة، وذلك خلافاً للاعتقاد السائد بأن أهل هذه المنطقة كانت تغلب عليهم حياة البداوة من تنقل دائم للبحث عن المرعى والماء لقطعان الأغنام والماعز. ولعل أهم ما يميز هذه القرية الأثرية الجديدة أنها لا تنفرد فقط بهياكل معمارية متناسقة وواضحة، بل إنها شهدت حياة مستقرة لقاطنيها، التي شهدت العديد من الأنشطة الإنسانية، والتي أدت إلى بنائها بهذا الشكل المميز، لتختلف بذلك عن المناطق المشابهة لها خلال تلك الفترة، والتي كانت الأنشطة محصورة فيها على الرعي والزراعة البدائية. لهذا فإن هذه القرية تنطوي على أهمية كبيرة تتجاوز كونها كشفاً أثرياً يعود إلى العصر الحجري الحديث قبل زهاء 8,000 عام، وإنما تعتبر – كما قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي- إنجازاً تاريخياً للجهود العلمية الآثارية والحفريات في الإمارات، وفرصة للأجيال لتكوين صورة سردية أدق للحضارات الضاربة جذورها في هذه الأرض. الدراسات المتوافرة حول هذه القرية تشير بوضوح إلى أن أبوظبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة، تمتلك موروثاً حضارياً يعود إلى آلاف السنين، فسكان هذه القرية نجحوا في بناء مجتمعات مستقرة اعتماداً على الموارد الطبيعية المتوافرة آنذاك، سواء تلك المتمثلة في الثروات البحرية أو الزراعة أو الثروة الحيوانية، لهذا فإنها تقدم نموذجاً للمجتمعات المستقرة والمدن الحديثة في منطقة الخليج العربي، التي اعتمدت في تطورها الحديث على مقومات وموارد متشابهة، حيث أظهرت الكشوف الأثرية الجديدة أن سكان هذه القرية اعتادوا صيد المأكولات البحرية من الخليج والمحيط، كما انخرطوا في الأنشطة التجارية بعد أن أدركوا أن الخليج يمثل طريقاً للتجارة والتواصل مع المجتمعات المجاورة، وهو ما شجعهم على ابتكار تقنيات وأساليب متطورة لبناء السفن لتلبية احتياجات تجارتهم وأعمالهم. ولعل ما يدعو إلى الفخر والاعتزاز بهذه الكشوف الأثرية الجديدة أنها تأتي في ظل احتفالات الإمارات بـ «عام زايد»، الذي يستهدف تخليد ذكرى المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالتزامن مع مرور 100 سنة على ميلاده، حيث كان، رحمه الله، مهتماً بالآثار ومحفزاً لعلماء الآثار على استكشاف التاريخ الفريد لدولة الإمارات، وشجع على إطلاق حملات التنقيب الأثري في إمارة أبوظبي وسائر الإمارات الأخرى، لأنه كان يرى في التراث والآثار أهم مكونات الهوية الوطنية، ولهذا كانت له العديد من المبادرات التي تستهدف الحفاظ على التراث وإحياء الموروث الزاخر من العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، لتتعلم منها الأجيال الجديدة قيم العمل والعطاء والتضحية من أجل الوطن ورفعته، بل إنه، طيب الله ثراه، قام بإنشاء العديد من المؤسسات المتخصصة، كنادي تراث الإمارات، وقرى التراث التي تمثل متاحف مفتوحة لتعريف روادها وزائريها من المواطنين والمقيمين بالموروث الشعبي الإماراتي وطبيعة حياة الأجداد والآباء في مرحلة ما قبل عصر النفط، لتكون خير شاهد على حجم الإنجازات الحضارية التي وصلت إليها الإمارات الآن. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية