الاقتصاد الإيراني وحرائق الملالي

تاريخ النشر: الخميس 28 يونيو 2018

هل ستخبو مظاهرات إيران هذه المرة كسابقتها؟ يبدو أن الشعب الإيراني على حافة بركان من الغضب، ويعاني العوز وانهيار العملة، والضائقة الاقتصادية التي جاءت نتيجة للحروب والجبهات المفتوحة في العراق وسوريا واليمن.

استنزف النظام الإيراني قوة شعبه، ليعيش هوس السيطرة وجنون العظمة وبعث مجد الدولة الفارسية المزعوم. فالشعب الإيراني مسالم كريم بطبعه ومضياف، لكن حكومته زجت به في أتون حرائق لا دخل للإيرانيين بها. الحكومة جاءت لتسيطر على عواصم عربية، وتتجاهل شعب يعترف اليوم بأن حكومته أهملته وأفقرته، وجعلت منه ضحية لأهوائها وجنون رجالاتها، حتى إن هدأت غدا هذه المظاهرات إلا أن النار تنضرم تحت الرماد.

النظام الإيراني تلطخت يده بدمار الأبرياء في كثير من الدول، ويواصل خديعة الناس بـ"جنة وهمية".

ولعل أفضل ما قام به ترامب هو إلغاء الاتفاق النووي الذي جعل النظام الإيراني يزداد غروراً وهوساً بالسيطرة. هذا الإلغاء جاء في الوقت المناسب حتى يتوقف هذا النظام عن حدوه، خاصة بعد تدخله في اليمن ودعمه لـ"الحوثيين". حان الوقت ليتعلم النظام الإيراني الدرس، وأن يعرف أن إفقار شعبه واحتلال أراض غيره سيوصله إلى الهاوية الحتمية، وهو مطلب لكل الذين نكل بهم هذا النظام.

الوقت قد حان ليرفض الإيرانيون سياسات حكومتهم التي أوصلتهم لهذا الانهيار الاقتصادي.