الإيرانيات وكرة القدم تاريخ النشر: الأربعاء 27 يونيو 2018 يوم الجمعة الماضي، نشرت 18 امرأة إيرانية يعشن في الغرب رسالةً مفتوحةً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، «الفيفا»، يدعن فيها الهيئة الدولية المعنية بتنظيم شؤون كرة القدم الدولية إلى المساعدة على إنهاء حظر قائم منذ عقود على حضور النساء للأحداث الرياضية الذكورية في إيران. الموضوع طغى على واجهة الأحداث في كأس العالم المتواصلة في روسيا، في وقت تضغط فيه النساء داخل إيران من أجل الحق في حضور المباريات بحرِّية. وتقول الرسالة: «إن الانفصام بين الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية حول هذا الموضوع كبير جداً: فإيران تمثل ثقافة احتفالية؛ وعلى الرغم من أن الناس يواجهون ضغوطات سياسية واقتصادية خطيرة، إلا أنهم يظلون مبتهجين وهم يشاهدون فريقهم (يلعب)». غير أنه لم يتم الكشف عن أي جدول زمني يوضح تاريخ الشروع في ذلك. واليوم، يؤكد النشطاء داخل إيران وخارجها أنهم انتظروا طويلاً ما يكفي، حيث كتبت الموقِّعات على الرسالة: «إن حق المرأة في حضور أحداث رياضية في الملاعب ليس الانتهاك الوحيد للحقوق الذي تتكبده النساء في إيران»، مضيفات «غير أنها العقلية نفسها التي تمنع النساء الإيرانيات أيضاً من السفر بمفردهن أو من أن يكون لهن وزن مساو لوزن الرجل في المحاكم. وبتحدينا لهذا السلوك التمييزي، فإننا نتحدى هذه العقلية في كل تطبيقاتها». ويوم الأربعاء، سمحت السلطات على مضض لبعض النساء بدخول ملعب «أزادي» قصد مشاهدة بث مباشر لمباراة المنتخب الوطني ضد إسبانيا. إيران خسرت هذه المباراة بهدف لصفر، ولكن الكثيرين رأوا في دخول نساء إلى الملعب إلى جانب الرجال انتصارا مهاما في النضال من أجل المساواة بين الرجال والنساء في إيران. وفي هذا الصدد، قالت لي «نازنين بنيادي»، وهي فاعلة حقوقية وعضو في مجلس إدارة «مركز حقوق الإنسان» في إيران، يوم الجمعة: «ما نحتاج إليه اليوم وأكثر من أي وقت مضى هو أن يضع الإيرانيون خلافاتهم السياسية جانباً ويتفقوا على شيء واحد، ألا وهو حقوق الإنسان»، مضيفة «نحن 18 امرأة إيرانية، من ألوان سياسية متنوعة، اتحدن من أجل التضامن من يمنعن ويجبرن على السكوت في إيران». جايسون رضائيان: صحافي أميركي من أصل إيراني ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»