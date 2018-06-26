«الحوثيون»..عندما تقترب النهاية تاريخ النشر: الأربعاء 27 يونيو 2018 ربما ينطبق هذا الحال على وضع مدينة الحديدة التي تحررت كمحافظة ولَم يبق من المدينة إلا بعض الأحياء الحيوية الآهلة بالسكان، التي استخدم «الحوثي» بهمجيته المعهودة سكانها الأبرياء دروعاً بشرية، تأجيلاً لتحريرها الناجز القادم لا محالة، ولو بعد حين. المقدمة الحذرة في مدخل الموضوع تعني في الأساس مقدار الثقة المشفوعة باليقين ودقة المعلومات أن الُحديدة ستحتفل بتحريرها من براثن «الحوثي» في الأيام القليلة القادمة، فالمعركة مع «الحوثي» تُصنف على أنها من أقذر الحروب التي شهدتها البشرية، إذ يكفي أنها تجند الأطفال وتدفع بهم وقوداً لمعاركها تماماً كما كان يفعل الإيرانيون في حربهم القذرة ضد العراق وتجنيدهم فرقاً تدفع بالسير على الألغام والتمهيد بإجرام قادتهم دون علم منهم حتى يتسنى المرور الآمن لفرق الجيش الأخرى. وثانياً لأن «الحوثيين» عادة ما يهربون للاحتماء بمنازل المواطنين وإجبارهم عَلى البقاء داخلها وتسهيل المعلومات لقوى التحالف ليوجهوا نيرانهم إلى تلك المخابئ و إنزال الخسائر بالأبرياء المدنيين. وإذا حدث خطأ هنا أو هناك يبدأ «الحوثيون» بالتباكي على حقوق الإنسان، ويتحدثون عبر قنواتهم القطرية في الدوحة أو في العواصم الغربية والمنظمات الإرهابية التي تديرها الدولة المارقة أو التي تدير قطر؛ سيان كما تؤكد كل الشواهد لا فرق. كثير من المشاهد التي تبثها وسائل الإعلام تشي بقبح هذه الفئة العميلة التي باعت نفسها لإيران، فبجانب الجرائم التي عددناها سلفاً، هناك تجاوزات أخلاقية لا يجيدها إلا كهنوت صعدة من «الحوثيين»، نضرب على سبيل الذكر مثالاً حين تم اعتقال أحد المهاجرين، كان قد ذهب إلى بلدته لعقد قرانه على إحدى فتيات قريته، وفِي الليلة الأولى في أحد الفنادق حين داهمه «الحوثيون» أساؤوا إليه أمام زوجته ووجهوا له تهمة (الدعارة) ولَم يطلقوا سراحه إلا وقد دفع مبلغاً يفوق دية شخصين. وقد جرب اليمن الكثير من ظلم وعنت هذه السلالة طوال تاريخه الطويل، لكن وللأمانة فان ما يقترفه «الحوثيون» من مظالم هذا الزمان يفوق الخيال. فقد كانت وسائل أجداد «الحوثيين» لإبادة اليمنيين لا تتعدى السيف أو البندقية العتيقة فردية الطلقات. أما الْيَوْمَ فالمدفع والكاتيوشا والصواريخ الموجهة إيرانية الصنع آلة قتل طيّعة في يد «الحوثيين» لإبادة اليمنيين. دعونا نستخدم التحليل الآني والمبسط ونقرأ آخر تطورات الحرب وإفرازاتها، ونتعرف على عوامل القوة ومظاهر الضعف. فقد كان مندوب الأمم المتحدة «مارتن جريفتش» قبيل اجتياح قوات الشرعية لمطار الُحديدة يتواجد في صنعاء بقصد إقناع «الحوثيين» بتسليم الميناء وتجاوز الحرب حقناً للدماء، وكان الرد الرفض المطلق شكاً «حوثياً» في عجز قوات الشرعية عن تحقيق النصر بهذه السرعة الخاطفة، ثم لاحظوا معي كيف أن «الحوثي» عمد إلى تبديل مواقفه في غضون أسبوع مصداقاً للقاعدة العسكرية الذهبية التي ترى أن الغلبة على طاولة المفاوضات يحددها العسكريون في الميدان، فقد سارع «الحوثي» للحاق بالفرصة الأخيرة، وأبلغ «جريفتش» موافقته على المقترح، وذهب المبعوث إلى عدن لإتمام الصفقة، ولا أدري موقف الشرعية قد يتبدل لاسيما وأن خطة تحرير الُحديدة تم اتخاذها سلفاً وبكل تفاصيلها، ولا يملك «الحوثي» سبيلاً لتغييره الآن تماماً كقرار الطبيب الذي اتخذ قرار إجراء العملية الجراحية وفق تشخيص دقيق، ولابد وأن تمضي العملية إلى الأمام. الحرب أو قل النصر على «الحوثيين» بات على مرمى حجر، وتحرير الُحديدة بداية للعد التنازلي السريع، الذي لا يُقاس بالأيام ربما بالساعات كقياس وقع الأحداث هذه الأيام.