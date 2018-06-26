«التواصل الاجتماعي» وقانون العملة

تاريخ النشر: الأربعاء 27 يونيو 2018

خلاصة «قانون جريشام» الاقتصادي أنه حين يتم إغراق السوق بكميات هائلة من الأموال المزورة، تخرج الأموال الحقيقية بشكل تدريجي من السوق بحكم الأمر الواقع. ولعل أحدث تطبيق لهذا القانون في مجتمعاتنا الحالية، هو المعلومات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المختلفة (تويتر، فيسبوك، اسناب شات، إنستغرام، ويوتيوب، إلخ..). إنها العملة التي نتداولها يومياً، وشبكة الإنترنت هي سوق التبادل. وإذا طبقنا قانون «جريشام»، فعلينا إجابة السؤال: هل المعلومات السيئة تطرد المعلومات الجيدة وتدفع المعلومات المزيفة خارج دائرة اهتمام الجمهور؟

وأنا أتجول في شوارع اليابان في أول زيارة لي هناك صحبة أحد الأصدقاء، تأملت المجاميع الغفيرة من البشر السائرين في الشوارع بهدوء، بلا ضجيج ولا أبواق سيارات أو حركات طائشة من سائق نَزِق.. الاحترام ثم الاحترام، ذلك هو التقليد الراسخ في التعامل بين الشعب الياباني، وفي أسلوب الحوار بين أفراده وجماعاته. إنه تقليد انبثق من تربية ثقافية متجذرة في الحضارة اليابانية التي تركت أثراً بالغاً في حياة الفرد والمجتمع اليابانييْن.

أردت أن أقارن صورة مشاهداتي في اليابان بصورة واقعنا العربي، وإن كانت الصورتان متباينتين لدرجة التضاد؛ فهنا في اليابان الكل يعمل بإخلاص وتفانٍ في العمل، مانحاً ولاءه لمؤسسته كامتداد لوطنه. ونحن العرب نسيء لبعضنا بإساءتنا استخدام وسائط التواصل الاجتماعي، دون أي مراعاة لضرورة نقل المادة الإعلامية بشيء من روح المسؤولية الاجتماعية، لذلك نجد استخدامنا لهذه الوسائط يزداد سوءاً.

ساحة التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة حرب عربية دامية، امتدت إليها أيادي التطرّف، قولا وصورةً، حيث أوغل المتطرفون في الإرهاب الإعلامي. وتزداد هذه الفوضى في عالم الشبكات الاجتماعية، حيث تغيب المصادر الموثوقة، وتغيب حقوق الملكية الفكرية، فتجد مثلاً أحد المفبركين النشطين يكتب منشورات مميزة تجذب آلاف المعجبين كل مرة يقوم فيها بنسخ مادته من مواقع أخرى.

أعتقد أنه يتعين في هذا السياق قيام شريحة عربية مثقفة، فعّالة ومؤثّرة، بشق خط عربي معتدل، تخالف من خلاله وتقاوم ما يروج ويتداول من ترديد واختلاق للشائعات والتشويهات التي تهدم أسس العلائق العربية، شعبياً وحكومياً.

وللأسف الشديد، فإن ما تقوم به هم فئات شبابية منفلتة من عقالها، من بث للأكاذيب وإثارة للفتن، يعمق جراحات العرب في مرحلة عصيبة من تاريخهم. ولعل غياب أو تأخر المعلومات من مصادرها الأصلية، ساهم في انتشار الشائعات.

لقد باتت الشائعات تشكل أرقاً لكثير من المجتمعات، حيث ساعدت الوسائل التقنية المتعددة على انتشارها، والمجتمعات أصبحت تصغي للشائعات. لذلك يمكن لمواقع التواصل الاجتماعي أن تحدث فوضى اجتماعية حال ترويجها لأخبار كاذبة، كما يمكنها خلق حالة من عدم ثقة ببين الناس.. لذا يتعين التصدي لها عبر نشر الحقائق الموضوعية والثابتة.

دولة الإمارات أصدرت قانون جرائم النشر الإلكتروني الذي يعاقب ترويج الشائعات الكاذبة حسب أثرها السلبي على الفرد الضحية وعلى المجتمع وسلْمه الأهلي العام.