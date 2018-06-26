هل يحل السلام في كوريا؟ تاريخ النشر: الأربعاء 27 يونيو 2018 خلقت القمة التي جمعت الرئيسين دونالد ترامب وكيم جونج أون في سنغافورة، يوم 12 يونيو الجاري، موجة تفاؤل حذر بشأن إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية. فقد انتهت الحرب الكورية عام 1950 باتفاقية هدنة لم تضع حداً للتوتر الذي أخذ يتصاعد منذ أن تمكنت كوريا الشمالية من امتلاك مقومات صنع سلاح نووي. ولذا، يبقى استمرار التفاؤل بإمكان حل هذه الأزمة وإحلال السلام معلقاً على فرص نجاح المفاوضات التي أعلن الرئيسان أنها ستبدأ في أقرب وقت. فكم من لقاءات دبلوماسية بين أطراف متنازعة على مستوى القمة، وغيرها، كانت مُبشرة وبدت اختراقاً في حينها، ثم تبين أنها لم تقم على أساس كافٍ. غير أن ما يميز قمة سنغافورة أن المشهد فيها بدا دراماتيكياً بامتياز. أضفى الطابع الشخصي لكل من طرفيها إثارة كبيرة عليها. شخصان غير عاديين بأي حال. جونج أون هو رئيس «القلعة» الشيوعية الوحيدة الباقية في العالم دون أدنى تغيير. حافظ على هذه «القلعة» التي تشبه «إقطاعية» ورثها عن عائلته، وأبقى ملامحها الشيوعية كما هي، فلم يحدث أي انفتاح فيها حتى بصورة جزئية من النوع الذي شهدته كوبا في السنوات الأخيرة. أما ترامب فليس مثل أي رئيس أميركي سابق؛ جاء من خارج المؤسسة السياسية، ولديه طريقة غير تقليدية في الحكم، ويحب أن يكون محور اهتمام العالم. سلوكه في قمة «مجموعة السبع» في كيبيك عشية توجهه إلى سنغافورة جعله محور أهم حدثين في العالم خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري. وبخلاف بعض التوقعات السلبية، كان لقاء الرئيسين إيجابياً، وفعلت «الكيمياء» الشخصية فعلها في التقريب بينهما. وهذا يعني نجاح القمة وفق أسلوب ترامب الذي قال عشية انعقادها إنه يستطيع في الدقيقة الأولى أن يعرف هل ستكون ناجحة، وهل يمكنه التفاهم مع جونج أون أم لا؟ غير أن الأجواء الإيجابية لا تعني أن حل الأزمة بات سهلاً؛ فالوثيقة التي أسفرت عنها ليست أكثر من إعلان نوايا صيغ بعبارات فضفاضة، وأعيد فيه إنتاج تعهد أميركي والتزام كوري سبق إعلانهما في تصريحات الرئيسين خلال الأسابيع السابقة على القمة. وفضلاً عن أن الوثيقة الجديدة لا تحمل جديداً، فهي تخلو من أي تفاصيل. فلا خطوات محددة، ولا جدول زمني، بل إحالة كل شيء إلى «محادثات للمتابعة في أقرب فرصة يقودها وزيرا خارجية البلدين». كما لا يوجد ما يدل على أنهما متفقان على معنى نزع السلاح النووي. ولذا، يتعذر توقع إلى أي مدى يمكن أن يستجيب جونج أون للمطالب التي سيطرحها الأميركيون في هذا المجال، والمتعلقة بما يسميه ترامب «القضاء النهائي على مكونات ترسانة كوريا الشمالية النووية بشكل كامل يسهل التحقق منه، ولا عودة عنه». وأكثر من ذلك، ليس واضحاً بعد هل يشمل مفهوم نزع السلام النووي عند ترامب وسائل إطلاقه، أي الصواريخ الباليستية التي قطعت بيونج يانج شوطاً طويلاً في إنتاجها. كما يصعب توقع المدى الزمني الذي يمكن أن يقبله جونج أون لسحب قوات الولايات المتحدة من كوريا الجنوبية. فقد اكتفى ترامب في المؤتمر الصحفي بالحديث عن سحب هذه القوات «في مرحلة ما». لكل تلك الأسباب، لن تكون المفاوضات سهلة، لكن «الكيمياء» التي أتاحت نجاح القمة قد تكون عاملاً مساعداً في تجاوز الصعوبات، خاصة إذا فهم ترامب جيداً مدى أهمية الضمانات الأمنية لكوريا الشمالية، وحاجتها إلى إنقاذ اقتصادها المتهالك. وإذا كانت خبرات المفاوضات تفيد بأن البدايات الناجحة لا تعني دائماً نهايات سعيدة، فهي تقول أيضاً إن العوامل الشخصية تلعب دوراً مهماً فيها، لأن مستوى الثقة بين صانعي القرار الرئيسيين يؤثر في مسارها.