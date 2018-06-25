النظام القطري والأمن العالمي تاريخ النشر: الثلاثاء 26 يونيو 2018 تلعب الأزمة مع النظام القطري دوراً مزدوجاً في زعزعة الاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي على حد سواء، حيث يجد البعض فيها فرصة ذهبية لممارسة ضغوط بالوكالة على دول في المنطقة لتتحكم في توجهاتها السيادية وعدم خروجها من الإطار العالم لتقسيم العالم لمناطق نفوذ وتأثير تصب في الصالح العام والغايات العليا للأمم القوية. ويشكل وجود النظام القطري كتنظيم أكبر أهمية من وجود أمير للبلاد، والذي يلعب دوراً بروتوكولياً أكبر من كونه دوراً سياسياً، وحتى لو وقفت الولايات المتحدة الأميركية مع حلفائها في المنطقة من أجل احتواء ما تقوم به الحكومة القطرية من دعم للمنظمات التي تشجع التطرف والإرهاب وتهدد النظام الإقليمي، والحد من وصول وسيطرة التيارات الإسلامية الأصولية الجانحة للعنف العقائدي والفكري قبل العنف الجسدي لمراكز القوى في الحكومات المحلية، خاصة في مناطق النزاع في العراق وسوريا واليمن وليبيا، وهل ستقوم القوى الكبرى بذبح الدجاجات التي تبيض لهم ذهباً خالصاً، وهم يشاهدون حجم تأثير ممارسة الفصل المذهبي في كواليس السياسة والدبلوماسية دون أن يحركوا ساكناً. فهل تمثل سياسة عزل إيران وتركيا وحلفائهما عن الداخل العربي منفعة مستدامة لتلك القوى الكبرى، أم هي بمثابة السلاح الذي يُشهر في وجه الداخل العربي ليطلب نجدة الخارج الغربي، وهو تساؤل يحتاج لوقفة ومراجعة شاملة لتمدد نفوذ تركيا وإيران من خلال بوابة النظام القطري كظاهرة توسعية مدعومة بالفن والرياضة، وغيرها من أسلحة القوى الناعمة من الجانب التركي المدعومة مادياً من الجانب القطري والجانب الاستثماري المباشر، وبصورة أكبر من الجانب الإيراني. فالنظام القطري خنجر سام في خاصرة دول مجلس التعاون الخليجي والأمن القومي العربي بصورة أشمل، خنجر يربك التعامل مع إيران، ومع الإسلام السياسي المتطرف. ويثير الكثير من قضايا القيادة الإقليمية. والحرب الإعلامية وفي الفضاء الإلكتروني هي مجرد قطرات من سيل عارم سيغرق المنطقة في تحدٍ صارخ للوجود العربي، لصالح طموح النظام الحاكم في قطر، وحلم الزعامة العربية، ولذلك ستعمل الحكومة القطرية على الحفاظ على قنواتها المفتوحة لبعض الجماعات الإسلامية، وموقفها المحايد نسبياً إعلامياً تجاه إيران.. وستبدو وكأنها تحترم الخطوط الحمراء بشأن التمويل ودعم المجموعات التي تهدد مصالحها الأساسية. ولن تقوم الدوحة بالتورط في تمويل الإرهاب بصورة مباشرة من خلال قنواتها المعروفة، وستعزل رعاياها المجندين لهذه الغاية عن الجهات والأشخاص المحسوبين على النظام القطري، وشيطنة الجماعات المعادية والرأي المخالف لجماعة «الإخوان». ويُعد التقارب الإيراني- التركي- القطري أمراً متوقعاً وغير مستغرب نظراً لتقارب أيديولوجي حقيقي، ورغبة قطر في تعزيز نفوذها العالمي من خلال قدرتها على التفاعل مع المجموعات والأفكار والرموز المتطرفة نيابة عن المجتمع الدولي، والرغبة في تحدي الوضع الراهن في نظم الحكم الخليجية، وتحدي القيادة السعودية من خلال إضعاف فكرة «معسكر العرب السنة». بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام قطر لمنفذ الإعلام المملوك للحكومة، هو مصدر رئيسي لتضخيم نفوذ «الإخوان» في جميع أنحاء العالم العربي، وانتقاد النظم العربية كافة التي تخالف التوجه القطري. وبطبيعة الحال، فإن إعادة رسم خريطة المنطقة بالشكل الذي يمكّنها من تجاوز عقدة الجغرافيا، واستثمار هبة الغاز والثروة في لعبة الأحجام، متجاهلة الآثار الاقتصادية المدمرة للجانب القطري، كخسارة 15 مليار دولار في سوق المال القطرية في أول أربعة أسابيع للمقاطعة العربية، وخسائر إغلاق الحدود والموانئ، والتي تُقدر بنحو 85 مليار دولار، و56 مليار دولار حجم الأرصدة المسحوبة من الحسابات الخارجية لإنقاذ الريال، وتراجع معدل نمو الاقتصاد القطري بنحو 60%، واستنفاد قطر ما يقارب 40 مليار دولار، أي ما يعادل 23 في المئة من ناتجها المحلي، لدعم اقتصادها في أول شهرين من بداية الأزمة، وقيام بنك قطر الوطني المملوك للنظام القطري في اقتراض نحو 4.78 مليار دولار من الأسواق الخارجية، وتكبد مصرف قطر المركزي خسائر بنحو 53% في الاحتياطات العام الماضي، وخسائر كبيرة أخرى تعد ضربة موجعة للنظام القطري.