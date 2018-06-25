ترامب والصحافة

تاريخ النشر: الثلاثاء 26 يونيو 2018

بعض منتقدي الرئيس دونالد ترامب يعتبرونه التهديدَ الأكبر لشكل حكمنا الدستوري وحكم القانون، ذلك أن ترامب مصمم على تجاوز ضوابط وكوابح دستورية معروفة على الممارسة التعسفية للسلط والصلاحيات التنفيذية. وإضعاف حرية الصحافة أحد الأمثلة على ذلك.

ففي الأشهر الأولى التي تلت تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، كنت قد كتبتُ في تدوينة أن ثمة "حسابات استراتيجية" للحرب التي يشنها ترامب على الإعلام. وأشرت إلى أنه سيكون من الخطأ التعاطي مع هجماته على تويتر وتهم "الأخبار الكاذبة" التي يطلقها باعتبارها مجرد سلوك غريب لرئيس في الحادية والسبعين من عمره ما زال عالقاً في سنوات الشباب.

وقد كشف ترامب عن هذه النوايا، كما بتنا نعلم الآن، في مقابلة أجراها مع الصحافية" ليزلي ستال" خلال الحملة الرئاسية الأخيرة. ستال، التي استجوبتها "جودي وودراف" من "بي بي إس نيوز آور" ضمن فعالية لجوائز الصحافة في مايو المنصرم، قالت إنها سألت ترامب في يوليو 2016 عن سبب هجماته المتكررة على الصحافة، وحول ما إن كان يعتزم الكف عن ذلك. فقالت ستال إن ترامب رد على ذلك قائلا: "هل تعرفين لماذا أفعلُ ذلك؟ إنني أفعل ذلك لكي أشوّه سمعتكم جميعاً وأحطّ من قدركم، وذلك حتى إذا كتبتم قصصاً سلبية عني، لن تجدوا أحداً ليصدّقكم".

كولبرت آي. كينج

محلل سياسي أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة "واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس"