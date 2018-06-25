صفقة القرن تاريخ النشر: الثلاثاء 26 يونيو 2018 صفقة القرن، صارت حديث الشارع في كامل الجغرافيا العربية، فما من أحد تقابله، إلا وحدثك عن الصفقة، وتسأله هل رآها واطلع عليها، أم أنه تخيّلها؟ فتصيبه حيرة، ويبادرك بأنه سمعها من أناس عارفين ببواطن الأمور، اطلعوا عليها، ولكثرة تكرار الحديث عن هذه الصفقة، أصبحت كأنها حقيقة مُسلم بها، لا تقبل شكاً ولا نفياً، لتغدو أشبه ما تكون بالكهرباء عند اختراعها، فأنت تشعر بضوئها، لكن لا تستطع وصف مسارها، أو لتغدو أشبه ما تكون بسحر الساحر، الذي إنْ شعرت بأعراضه، صعب عليك معرفة مكوناته. إنها السمفونية التي بدأ عزفها منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الحكم، يناير 2017، وازدادت ارتفاعاً منذ الربع الأخير للعام الماضي، لتقتحم عقولنا ونفوسنا قبل أن تحل ضيفاً ثقيلاً في منازلنا، وتحضرُ في مقاهينا ومجالسنا، قبل مقالاتنا ومواقعنا الإلكترونية، وتأخذ الكتابة عنها وفيها، مساحة واسعة، في مطبوعاتنا اليومية، فأصابتنا بالهلع، فهي حسب وصف الواصفين لها، ملأى بالشرور والمخاطر، وأنها قد تنسف بلداننا، وتقتّل أبناءنا، وأولنا الشعب الفلسطيني، في فلسطين المحتلة، الذي سيجري الإجهاز على قضيته، ثم تبدأ بعد ذلك عملية إبادته الجماعيّة، إن هو حاول المقاومة، أو الاعتراض على الصفقة، كما إن أي شعب عربي آخر، إذا ما أبدى اعتراضاً عليها، فإنه سيلقى المصير نفسه، الذي سيلقاه الشعب الفلسطيني. هذا هو الوضع الماثل الآن، في المشهد العربي الراهن، مما يدفع إلى أسئلة من بينها: هل حقاً هناك صفقة اسمها صفقة القرن؟ وإذا كانت هذه الصفقة موجودة عملياً، فهل هي الصفقة الأولى من نوعها، التي يجري تسريبها، لتصبح أمراً واقعاً في المنطقة العربية ؟ الجواب.. لا، ليست هي المرة الأولى التي يشغلونا بها إلى درجة الشلل؛ فمنذ عهد الرئيس الأميركي رونالد ريجان، يناير 1981، وجدت صفقات كهذه، وجرى الترويج لها في كامل المنطقة العربية والعالم، وكان نصيبها الفشل. وإذا كنّا ننتظر الآخرين ليضعوا لنا صفقة على مقاسهم، فأين صفقتنا التي على مقاس طموحاتنا؟ جاهل من يعتقد أن العالم خالي من التآمر على بعضه بعضاً، لا توجد دولة في العالم تعمل لمصلحة غيرها، الكل يعمل لتأمين مصالحه أولاً، وبشتى الطرق والوسائل، إلا نحن العرب، فكثير منا للأسف، بقصد أو من دون قصد، يعمل على تحقيق مصالح تضره أكثر مما تنفعه، الأدهى أنه يعتقد أنه يخدم مصالحه. كيف أصبحنا أسرى التسريبات الصحفيّة، وما تطيّره مكاتب العلاقات العامة الغربية؟ ألهذا الحد فقدنا الثقة بأنفسنا وبشعوبنا؟ أما زلنا إلى اليوم، في دائرة الانقياد، ولم نخرج إلى دائرة المبادرة؟ أما زلنا أمة رد الفعل بدلاً من أن نكون أمة فعل؟ علينا التنبه إلى ما تحقق في الفترة التي جرى إلهاؤنا فيها بصفقة القرن، ما الذي تحقق على حسابنا ونحن لاهون؟