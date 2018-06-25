حرص على توسيع دائرة العمل الإنساني تاريخ النشر: الإثنين 25 يونيو 2018 استكمالاً لرسالة دولة الإمارات العربية المتحدة السامية في مجال العمل الإنساني والتنموي، وترجمة لرؤية إنسانية تنفرد بها قيادتنا الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص الإمارات منذ نشأتها، وبشكل دؤوب على توسعة رقعة عملها الإنساني والتنموي إلى أقصى حد، وتختزل المسافات لإيصال الخير في شتى صوره إلى أكبر عدد من المحتاجين حول العالم، حيث تسير الدولة وفق نهج واضح يستهدف نشر ثقافة العمل الخيري والتطوعي بين مختلف فئات المجتمع، كما يستهدف أيضاً تنشئة أجيال تؤمن بأهمية دور العمل التطوعي في تخفيف معاناة الآخرين، وفي هذا الصدد، يواصل برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع تحقيق الأهداف والغايات التي أقيم من أجلها، حيث أطلق البرنامج المرحلة الثانية لمهامه الإنسانية لتغطية مناطق جغرافية أوسع في مختلف دول العالم، بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني بين الشباب، وبالأخص المرأة والطفل، وهو ما يبرهن بوضوح على أن الإمارات قيادة وشعباً تبذل قصارى جهدها لتحقيق مبتغاها الخيري والإنساني، ولاسيما ونحن في رحاب عام زايد الذي يتسابق فيه الجميع لإحياء قيم العمل الخيري والإنساني التي غرس بذورها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وقد جاء تدشين المرحلة الثانية من برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع لتغطية مناطق أوسع لتشمل المغرب وموريتانيا وباكستان بعد نجاحه في كل من الإمارات ومصر والسودان وزنجبار وأوغندا والصومال. وتتضمن المرحلة المقبلة من الحملة تكثيف المهام الإنسانية لتمكين الكوادر الطبية التطوعية لخدمة الفئات المعوزة، من خلال زيادة عدد القوافل الطبية والمخيمات التطوعية، إضافة إلى إرسال مستشفى متنقل يحتوي على سبع وحدات طبية ميدانية ووحدة متحركة إلى المغرب وموريتانيا وباكستان. وتندرج تلك الجهود المتواصلة والحرص على إطلاق المبادرات التي تشجع على العمل الخيري والتطوعي، وتدشين الحملات ذات البعد الإنساني، وإنشاء البرامج التي تستهدف تحسين جودة حياة المجتمعات المعوزة، تحت مظلة استراتيجية شاملة تتبناها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني، تقوم على مبادئ إنسانية رفيعة المستوى تستهدف في المقام الأول مد يد العون إلى كل محتاج في أي بقعة من بقاع العالم وتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية، بلا حدود تحدها ودون أي فروق، وذلك تماشياً مع المكانة المميزة التي تحتلها الدولة على الخريطتين الإقليمية والدولية للعمل الإنساني والخيري، والتي باتت تبعث الفخر في نفوس قادة وأبناء الإمارات. ـ ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.