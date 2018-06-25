فصل الأطفال

تاريخ النشر: الإثنين 25 يونيو 2018

تراجع ترامب قبل أيام عن قراره فصل الأطفال عن آبائهم أثناء عبورهم الحدود الأميركية بطريقة غير شرعية، وكان الهدف من القرار، كما أوضح مسؤولو الإدارة، هو الردع، أي تخويف المهاجرين المحتملين من دخول البلاد خشية انتزاع أبنائهم بعيداً عنهم. ورغم ذلك، فقد أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته جامعة كيبيك، أن هذه السياسة لا تحظى بشعبية بين الأميركيين، وذلك بنسبة معارضة بلغت 66%.

وكان الجمهوريون المجموعة الوحيدة التي برزت في استطلاعات الرأي مؤيدة لهذه السياسة، وضمنهم البيض من غير الحاصلين على شهادات جامعية، والذين هم أكثر ميلا لدعم هذه السياسة من البيض الحاصلين على درجات علمية بواقع 11 نقطة. والرجال البيض أكثر ترجيحاً لتأييد هذه السياسة من النساء البيض بفارق 13 نقطة.

والفارق، بالطبع، هو أن السياسة المعنية ليست حزبية بالطريقة التي تكون بها الرئاسة. ومع ذلك فإن الإدراك العام يعاملها إلى حد كبير على هذا النحو.

وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تؤثر الحجج المتعارضة لإدارة ترامب على هذه الأرقام. لقد ذكر ترامب أنه يكره السياسة وكلف بمتابعتها بقوانين «أعطاها لنا الديمقراطيون»، وهذا ليس صحيحاً. ويصبح السؤال هنا: إذا استمرت هذه السياسة، هل ستصبح غير شعبية بشكل أكبر في ظل حقيقة كون الجمهوريين يرونها باعتبارها خطأَ الديمقراطيين (وهذا ليس صحيحاً)، أم أن دعمها سيزداد باعتبارها سياسة ترامب؟

فيليب بامب*

*مراسل صحيفة «واشنطن بوست» في نيويورك

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»