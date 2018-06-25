إدمان ألعاب الفيديو.. اضطراب عقلي! تاريخ النشر: الإثنين 25 يونيو 2018 أثار قرار منظمة الصحة العالمية بإدراج الإفراط في ممارسة ألعاب الفيديو ضمن التصنيف الدولي للأمراض وتوصيفه بأنه حالة من الإدمان ضمن طائفة الاضطرابات العقلية، حفيظة الكثيرين من الخبراء والأطباء، والذين وصفوا هذا القرار بأنه متسرع، وناتج عن حالة من «الفزع الأخلاقي» داخل المجتمع. ورغم أن منظمة الصحة العالمية أوضحت أن قرار اعتبار إدمان ألعاب الفيديو اضطراب عقلي، هو قرار اعتمد على المتوفر من الأدلة ومن نتائج الأبحاث والدراسات العلمية في هذا الشأن، بالإضافة إلى وجود اتفاق شبه عام بين الخبراء في تخصصات ومجالات ومناطق جغرافية مختلفة، إلا أن ذلك لم يمنع الكثيرين من توجيه انتقادات حادة لهذا القرار، واعتباره تحويل هواية إلى مرض، وهو ما قد يكون منحدراً للانزلاق نحو تحويل العديد من الهوايات التي يقضى البعض جل وقتهم في الاستمتاع بها، إلى أمراض تستوجب التشخيص والعلاج. ويندرج هذا الانتقاد الموجه لتصنيف منظمة الصحة العالمية تحت مفهوم طبي جديد، يمكن أن نترجمه مجازا إلى «التمرُّض» أو «التطبُّب» (Medicalization)، وهو تحويل الحالة الإنسانية الطبيعية إلى مرض يستحق العلاج. هذا المفهوم أو المصطلح يعتبر حديثاً إلى حد ما وطارئاً على الثقافة العامة، ويفتقر إلى تعريف علمي محدد وواضح حتى الآن. ومن أفضل الأمثلة لتقريب ذلك المعنى إلى الأذهان، هو الولادة الطبيعية، والتي كانت تحدث مثلا في المنازل منذ أن وطئت قدم الإنسان سطح هذا الكوكب. لكن في العقود الأخيرة أصبحت معظم الولادات، ما عدا النزر اليسير منها، تتم في مستشفيات متخصصة، مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وتحت إشراف طاقم طبي متخصص، كما لو كانت حالة مرضية تتطلب تدخلا طبياً كبيراً وكثيفاً. وبشكل مشابه لهذا المفهوم، ومن خلال كتابها الصادر في عام 2008 تحت عنوان «تمريض الحياة العصرية»، طرحت «جوانا مونسريف»، أستاذة الطب النفسي في «يونيفيرسيتي كولدج بلندن»، فكرة أن الأمراض النفسية ليست إلا أوهاماً وتخيلات من نتاج التركيبة والظروف. وخصت الكاتبة بالانتقاد تزايد معدلات التشخيص بالإصابة بالاكتئاب، زاعمة أن هذا الأخير «مرض لا وجود له»، ولا حاجة لعلاجه من الأساس. إلا أن المؤيدين لتصنيف منظمة الصحة الدولية الإفراطَ في ممارسة ألعاب الفيديو أو الألعاب الرقمية باعتباره مرضاً، يؤكدون على أن مثل هذا الإفراط يعتبر حالة مرضيةً بالفعل، وأنها ذات أعراض محددة، مثل ضعف القدرة على التحكم في عدد ساعات اللعب، أو عدد المرات، والانغماس غير الطبيعي وقت اللعب، مع احتلال الألعاب الرقمية لرأس قائمة اهتمامات الشخص، بالترافق مع تراجع الاهتمام بالأنشطة الأخرى، ليس فقط العمل أو الدراسة، بل أيضاً باقي الأنشطة الترفيهية الأخرى، مثل لعب الكرة وغيرها من الرياضات، أو الخروج من المنزل وقضاء الوقت مع الأهل والأصدقاء، وربما حتى مشاهدة التلفزيون.. مع استمرار تصاعد وتزايد حدة هذا السلوك رغم ما له من تبعات سلبية واضحة على الحياة المهنية للشخص «المصاب»، أو على أدائه الدراسي وعلاقاته الاجتماعية. ويأتي تصنيف منظمة الصحة العالمية لإدمان ألعاب الفيديو على أنه اضطراب عقلي يتطلب التدخل والعلاج، على خلفية قيام بعض الدول باعتبار الإفراط في ممارسة الألعاب الرقمية، قضية صحة عامة بالغة الأهمية والخطورة. ففي العديد من الدول، ومنها بريطانيا على سبيل المثال، توجد عيادات خاصة لعلاج هذا النوع من الإدمان، وكذلك في كوريا الجنوبية حيث شرّعت الحكومة قانوناً يمنع الأطفال دون سن السادسة عشرة من ممارسة الألعاب الرقمية «أون لاين» بدايةً من منتصف الليل وحتى السادسة صباحاً، لاسيما خلال أيام الدراسة، وفي أيام العطلات والإجازات المدرسية كذلك. أما في اليابان فإنه يتم تنبيه مَن يمارسون هذه الألعاب، إذا ما تخطوا عدداً محدداً بشكل مسبق من الساعات خلال الشهر الواحد. وعلى المنوال نفسه تقريباً قامت أكبر شركة إنترنت في الصين، بتحديد عدد الساعات التي يمكن للأطفال خلالها ممارسة الألعاب الأكثر انتشاراً بين صغار السن.